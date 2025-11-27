"Az élmény a lényeg!" - rekreációs ház megépülését támogatja a FICSAK

Elkezdődött a Családszervezetek X. Jubileumi Adventi Jótékonysági Gyűjtése, aminek mottója: "Segíts a sérült gyermeküket otthon ápoló családoknak!" A befolyt összegből egy rekreációs ház megépülésének befejezését támogatják, egy helyet, ami halmozottan sérült gyerekek családjának biztosít feltöltődési és kikapcsolódási lehetőséget. Az adománygyűjtés karácsonyig tart, ez idő alatt számtalan módon lehet segíteni az érintett családokat: van lehetőség egy konkrét összeg utalására, de vásárolhatunk csodaszép karácsonyi díszeket és kopogtatókat, vagy épp mézeskalácsot, amit Lázár Chef süt. A befolyt összeget az Élet Kis Virága Alapítványnak adják át, hogy tavaszra elkészülhessen és megnyithassa kapuit a Szentendrei-szigeten létesített rekreációs ház.

Tavaly az autista gyerekeket támogatták a családszervezetek: volt Adventi Ringató, mézeskalácssütés Lázár Chef-fel és kézműves vásár - idén is hasonló eseményekre lehet számítani

Fotó: Fotó: jotekonysagivasar.hu

A családszervezetek 10. éve szerveznek jótékonysági adventi gyűjtést

Immáron 10 éve állnak a családszervezetek, köztük a FICSAK olyan alapítványok mögé, amelyek fontos küldetéssel rendelkeznek.

Tavaly az autista gyermekeket támogatták, azelőtt a karácsonykor kórházban lévő gyerekeket, de gyűjtöttek adományt a bántalmazott édesanyáknak, a koraszülött kisbabáknak, illetve daganatos gyermekek számára is.

Mikor Király Nórát, a FICSAK alapítóját arról kérdeztük, hogy idén miért épp az Élet Kis Virága Alapítványra esett a választás. Elmondta, hogy nehéz volt a döntés, rengeteg jó célt szolgáló szervezet működik Magyarországon, aminek szüksége lenne anyagi támogatásra, azonban az Élet Kis Virága Alapítvány egy hiánypótló kezdeményezést tűzött ki maga elé: a Szentendrei-szigeten elkezdtek építeni egy rekreációs központot, ahol a fogyatékkal élő gyerekeket otthon ápoló családok tudnak majd kikapcsolódni.

Magyarországon jelenleg 16 ezer család él, ahol halmozottan sérült gyermeket nevelnek. Számukra a gondoskodás nemcsak feladat, hanem életforma. Nincs hétvége. Nincs „ma kicsit később kelek”. Nincs lazítás. Ők azok, akik a nap minden percében a legnagyobbat adják: a szeretetüket, az idejüket, a testüket és a lelküket

— fogalmazott Nóra.

"Az együtt töltött idő közös emléke egy életre szól"

Zörgő Sára, az Élet Kis Virága Alapítvány megalapítója személyes érintettsége okán hívta életre az egyesületet. Három gyermeket nevel, közülük a középső, Luca súlyosan sérült.

Luca 24 órás felügyeletet igényel, sokszor az éjszakák is nehezek, nem alszunk, ha Luca epilepsziás rohamot kap. Ennek ellenére hogyha elmennék valahova két napra, ott nem arra vágynék, hogy aludjak, hanem hogy élményekkel gazdagodjak. Gondoljunk csak bele, hogy valaki csak egyszer jut el valahova élete során, de az az emlék az egész életére kihat

— válaszolta kérdésünkre Sára.