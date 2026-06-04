"Mondja le a vizsgálatot!" – zavarták haza a rákos nőt: csak később derült ki a szörnyű igazság

Clare Din, egy 49 éves angliai nő tüneteit hosszú időn keresztül a menopauzának tulajdonították. Az asszonynál végül negyedik stádiumú méhnyakrákot diagnosztizáltak.

Nem vették komolyan a dokik Claire tüneteit. Végül kiderült: rákos

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Rák állt a tünetek mögött

Clare 2024 májusában fordult orvoshoz, mert erős vérzést tapasztalt. Telefonon azt a tanácsot kapta, hogy jelentkezzen be vizsgálatra, azonban amikor személyesen felkereste a háziorvosát, azt mondták neki, hogy a vizsgálatra nincs szükség.

Megkérdezte, hogy vannak-e menopauza tüneteim, és én igent mondtam, mire azt mondta, mondjam le a vizsgálatot. Azt mondta nincs rá szükség

– emlékezett vissza Clare, akinek gyógyszert írtak fel a tüneteire.

A kezelés hatására a vérzés egy időre megszűnt, később azonban újra visszatért. A következő egy évben többször jelentkezett erős vérzés, amire válaszul csak emelték a gyógyszeradagját. Mivel az állapota nem javult, végül 2025 májusában mégis elküldték vizsgálatokra. A helyzet addigra rendkívül súlyossá vált. A vizsgálat után olyan erős vérzés lépett fel nála, hogy sürgősségi ellátásra szorult. Annyi vért vesztett, hogy kórházba kellett szállítani, ahol később kiderült, hogy mintegy 2,5 liter vér távozott a szervezetéből.

A kórházban szövettani mintát vettek tőle, majd heteket kellett várnia az eredményekre. 2025 júliusában közölték vele a diagnózist: negyedik stádiumú méhnyakrákja van. Először azt mondták neki, hogy a betegséget kezelni tudják, de meggyógyítani nem, ezért családjával együtt arra készült, hogy a kór végzetes lehet. Néhány héttel később azonban egy szakorvos biztatóbb hírekkel szolgált. Közölte, hogy mindent megtesz a gyógyulásáért. Clare 12 hét intenzív kemoterápián és öt hét sugárkezelésen esett át. A kezelések 2025 karácsonya előtt fejeződtek be.

A nő elmondása szerint jelenleg jól van. Orvosai közölték vele, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a szervezetében még jelen lenne a rák. Clare rendkívül hálás annak a szakorvosnak, aki szerinte megmentette az életét. Történetével másokat is arra szeretne ösztönözni, hogy figyeljenek a testük jelzéseire. Calre szerint ha valaki úgy érzi, hogy valami nincs rendben az egészségével, érdemes kivizsgáltatnia magát, és nem szabad figyelmen kívül hagynia a tartós tüneteket, olvasható a People magazin cikkében.