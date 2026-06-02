"Anya ugye meggyógyul?"– könnyek között küzd agydaganatával Zsuzsa

Minden egyes nap ajándék Nagy Zsuzsa számára. A háromgyermekes édesanya tavaly még a családjáról, a munkájáról és a jövőről álmodott, ma pedig az életéért harcol. Az agresszív agydaganattal küzdő nő története emberek százait rázta meg, és most újabb fordulat érkezett: már 19 286 euró gyűlt össze a németországi immunterápiára szükséges 85 ezer euróból.

Agydaganattal küzd Zsuzsa, a háromgyermekes édesanya. Kislányai a legnagyobb szeretettel állnak édesanyjuk mellett a nehézségekben / Fotó: olvasói

Ez az egyik legagresszívebb agydaganat

Zsuzsa lánya, Kovács Csenge szerint az összegyűlt összeg egyszerre reménykeltő és szívszorító, de messze még a cél.

Hihetetlen érzés tudni, hogy ennyi ember áll mögöttünk, de közben ott van bennünk a félelem is, hogy vajon időben összegyűlik-e a teljes összeg

– mondta megtörten Zsuzsa lánya, Csenge.

A 46 éves édesanya élete egyik napról a másikra változott pokollá. Az orvosok glioblastomát diagnosztizáltak nála, amely az egyik legagresszívebb agydaganat-típus. A daganat a beszédközpontot is érintette, ezért Zsuzsa sokszor nehezen találja a szavakat. Azóta műtéten, sugárkezelésen és kemoterápián is átesett, de a család szerint az igazi reményt a Németországban elérhető immunterápia jelentheti.

Az elmúlt hónapok azonban újabb rémálmokat hoztak. Több MR-vizsgálat után az orvosok a további elváltozások lehetőségét sem zárták ki, ráadásul Zsuzsának epilepsziás rohamai is voltak.

A legrosszabb pillanat az volt, amikor a roham után ott feküdt előttünk, és percekig nem tudtuk, mi történik vele. Olyan félelmet éltünk át, amit senkinek nem kívánok

– mondta Zsuzsa párja, Richárd.

A legnagyobb probléma azonban az, hogy egyre jobban fogy az időnk és epilepsziás rohamokat is okozott az agydaganat. Nagyon félünk attól, hogy esetleg túl későn fog összegyűlni az összeg és már hiába lesz minden igyekezet

- tette hozzá.

A család ennek ellenére próbál kapaszkodni minden apró jó hírbe. A kezelések hatására a daganat növekedése egyelőre megállt, ami óriási eredménynek számít. Zsuzsa továbbra is kéthetente jár kontrollvizsgálatokra, miközben három lánya ad neki erőt a folytatáshoz.

Zsuzsa legkisebb lányai, a 11 éves Abigél és a 9 éves Dalma még fel sem fogják, milyen súlyos betegséggel küzd az édesanyjuk.

A lányok mindig kérdezik, hogy "anya ugye meggyógyul?" Ilyenkor próbálunk erősek maradni, de belül mindannyian darabokra törünk

– árulta el Csenge testvérei aggodalmait.