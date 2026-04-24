Bizarr betegség: naponta több füzetet is felfalt a tinilány

A xylophagia egy olyan evészavart jelent, amiben az illető faalapú dolgokat – leggyakrabban papírt – tüntet el a gyomrában. Bár a pica (nem ehető dolgok megkívánása) sokszor vitaminhiány jele, néha elég extrém szélsőségekben mutatkozik meg.

Ms. B, a 16 éves diáklány teljesen átlagos életet élt, amíg rá nem kapott a papír ízére. Kezdetben csak az iskolában érezte azt a különös vágyat, hogy felfalja a füzeteit. Elmondása szerint óriási élvezetet lelt benne. Egy hónapon belül már napi 4-5 darab A4-es méretű papírlapot tüntetett el a tanórák alatt, de olyan ügyesen, hogy az osztálytársainak fel sem tűnt a dolog.

Mi is ez a furcsa evészavar, a pica?

A tudomány nem igazán találja a pica okát. Ez a furcsa evészavar azzal jár, hogy az ebben szenvedő emberek olyan dolgok után éreznek ellenállhatatlan vágyat, amik nem a gyomrába valók és akár a halálukat is okozhatják. Ennek egyik leágazása a xylophagia, ami a fa alapú dolgok megevését jelenti. Okozhatja vitaminhiány is, illetve a másik fő kiváltó oka a stressz, amit a páciensek így próbálnak levezetni.

Ms. B: egy furcsa eset, amilyet azelőtt még nem láttak

Indiai kutatók egy különös esetet vizsgáltak. A lány családja három évig semmit sem vett észre, amíg a viselkedése teljesen kezelhetetlenné nem vált. Amikor végül orvoshoz vitték, kiderült, hogy Ms. B-nek nincs semmilyen fizikai elváltozása, a vérképe és a szervei rendben voltak, pedig rabja volt a papírevésnek és a gázolajszagnak. Ez az eset az első a szakirodalomban, ahol a pica ilyen kombinációban jelentkezett. A tanulmányt egy indiai szakértői csoport készítette, és az eredményeiket az Industrial Psychiatry Journal című szaklapban publikálták.