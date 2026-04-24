Bizarr betegség: naponta több füzetet is felfalt a tinilány

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 19:15
Az emberek furák. A pica nevű evészavar egészen pedig egészen bizarr formákat is ölthet. Például amikor valaki ellenállhatatlan vágyat érez a papírevés iránt. Egy friss esetleírás rávilágít, hogy a furcsa hóbort mögött súlyosabb függőségek is megbújhatnak.
Pópity Balázs
A xylophagia egy olyan evészavart jelent, amiben az illető faalapú dolgokat – leggyakrabban papírt – tüntet el a gyomrában. Bár a pica (nem ehető dolgok megkívánása) sokszor vitaminhiány jele, néha elég extrém szélsőségekben mutatkozik meg. Ms. B, egy tizenhat éves lány például a füzetlapok majszolgatása mellé egy kis kerozinszagolgatást is beiktatott a napi rutinjába.

  • Ms. B esete rávilágít, hogy a xylophagia nem csak ártatlan hóbort, de függőségek kísérője is lehet. A tinilány titokban napi öt A4-es lapot fogyasztott el a kerozinszagolgatás mellé.
  • Ms. B az iskolában fedezte fel a papírevés örömét, ami napi rutinná vált.
  • A papír mellé kerozint is szívott, aminek a szaga euforikus állapotba hozta.

Ms. B, a 16 éves diáklány teljesen átlagos életet élt, amíg rá nem kapott a papír ízére. Kezdetben csak az iskolában érezte azt a különös vágyat, hogy felfalja a füzeteit. Elmondása szerint óriási élvezetet lelt benne. Egy hónapon belül már napi 4-5 darab A4-es méretű papírlapot tüntetett el a tanórák alatt, de olyan ügyesen, hogy az osztálytársainak fel sem tűnt a dolog.

Mi is ez a furcsa evészavar, a pica?

A tudomány nem igazán találja a pica okát. Ez a furcsa evészavar azzal jár, hogy az ebben szenvedő emberek olyan dolgok után éreznek ellenállhatatlan vágyat, amik nem a gyomrába valók és akár a halálukat is okozhatják. Ennek egyik leágazása a xylophagia, ami a fa alapú dolgok megevését jelenti. Okozhatja vitaminhiány is, illetve a másik fő kiváltó oka a stressz, amit a páciensek így próbálnak levezetni.

Ms. B: egy furcsa eset, amilyet azelőtt még nem láttak

Indiai kutatók egy különös esetet vizsgáltak. A lány családja három évig semmit sem vett észre, amíg a viselkedése teljesen kezelhetetlenné nem vált. Amikor végül orvoshoz vitték, kiderült, hogy Ms. B-nek nincs semmilyen fizikai elváltozása, a vérképe és a szervei rendben voltak, pedig rabja volt a papírevésnek és a gázolajszagnak. Ez az eset az első a szakirodalomban, ahol a pica ilyen kombinációban jelentkezett. A tanulmányt egy indiai szakértői csoport készítette, és az eredményeiket az Industrial Psychiatry Journal című szaklapban publikálták.

A diagnózis után Ms. B-t azonnal felvették a pszichiátriára, ahol paroxetinnel és szorongásoldókkal kezdték kezelni az elvonási tüneteit. A fizikai függőséget és a sztresszt kognitív viselkedésterápiával próbálták orvosolni. A terápia során meg kellett tanulnia, hogyan kezelje a feszültséget anélkül, hogy megenné a füzeteit.

A titkos függőség vége

Tizenkét napos kórházi kezelés után a lány tisztán távozott. A családját is bevonták az oktatásba, hogy értsék: a pica csak a stressz levezetésének az egyik bizarr formája. Ms. B végül motiváltan, gyógyszeres támogatással és a kognitív terápiás eszközökkel a zsebében tért vissza a suliba – ahol remélhetőleg már csak írni fog a papírra, nem pedig megenni azt.

A videóban látható nő a WC-papírra szokott rá:

