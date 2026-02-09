Egy fiatal nő egy munkahelyi buli közben tudta meg, hogy agydaganata van, miután furcsa tünetei miatt eredetileg egészen más problémára gyanakodott. A 27 éves Olivia McNee, akit Liviaként ismernek, azt mondja: a jelek egyáltalán nem voltak tipikusak.

A daganat súlyosan megviselte a nőt

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A daganat sokáig rejtve maradt

Livia hosszabb ideje rendszertelen menstruációval küzdött, de mivel endometriózisa és policisztás ovárium szindrómája (PCOS) is van, nem tulajdonított nagy jelentőséget a tüneteknek. Azonban mégis kíváncsi lett, ezért egy otthoni vérvizsgálatot rendelt, hogy ellenőrizze hormonértékeit.

Elmondása szerint nem voltak erős fejfájásai vagy látászavarai, amelyek sokaknál az agydaganat első jelei.

„Egyszerűen csak figyeltem a ciklusomat, és azt éreztem, hogy valami nem stimmel”

– mondta. A vizsgálatot a Hertility Health nevű, női egészségre specializálódott szolgáltatón keresztül végeztette el. Az eredmények több eltérést mutattak, köztük a prolaktinszintnél.

A háziorvosi kivizsgálás és további vértesztek után 2025 májusában MRI-vizsgálatra került sor. Júniusban az orvosok közölték vele a diagnózist: hipofízisdaganata van, vagyis az agyalapi mirigyében rendellenes szövetszaporulat alakult ki. A hírt telefonon kapta meg, miközben egy munkahelyi rendezvényen tartózkodott.

„Furcsa tünetem voltak a munkahelyi bulin – így derült ki, hogy agydaganatom van”

Livia elmondta, hogy a diagnózis lelkileg rendkívül megterhelő volt számára, különösen azért, mert az endometriózis és a PCOS mellett már egy másik krónikus betegséggel, a poszturális ortosztatikus tachycardia szindrómával (POTS) is együtt él. A daganat hatással van a prolaktinszintjére, ami befolyásolja a menstruációját és a termékenységét.

A daganatot cabergolin nevű gyógyszerrel kezelik, amely erős mellékhatásokat okoz, köztük hányingert. A diagnózis miatt életmódján is változtatnia kellett, és fel kellett adnia a nagy intenzitású edzéseket. Legutóbbi MRI-vizsgálata szerint a daganat zsugorodott, ugyanakkor a kezelést továbbra is folytatnia kell, írja a Mirror.