"Sok megaláztatást kaptam a fura tünetek miatt" - a ritka betegséggel élő Mónika betegtársaiért harcol

Törékeny Erő néven egy 14 ezer követőből álló tábort hozott létre Mónika a közösségi médiában, ahol bemutatja, mivel is él ő együtt. És hogy miért teszi mindezt? Az orvosok hosszú évtizedeken át nem tudták, mi áll a rejtélyes tünetei hátterében. Volt, hogy bolondnak hitték és azt mondták, a gyakori rosszullét csak a képzelete szüleménye. A Ritka Betegségek Intézetében Mónika aztán végre megkapta a választ: mitokondriális betegsége van, ami egy gyógyíthatatlan genetikai betegség. Legszembetűnőbb tünetei az izomgyengeség, a hirtelen elfáradás és a terhelési intolerancia.

Az 52 éves asszony egy ritka betegséggel él együtt. Betegtársaiért küzd.

Teknyős Pálné Hosszú Mónika 37 évesen esett át először gerincműtéten. Egy évvel később, 38 évesen egy nőgyógyászati-, 39 évesen pedig egy újabb gerincműtétet végeztek el nála. Ott indult el a mélyzuhanás. Volt, hogy négy hónapon át kiszakadt gerincsérvvel élt együtt, morfiumos injekciókat kapott, de egy hét után már az sem enyhítette a fájdalmait. Ráadásul epilepszia is kialakult nála, az sem ritka, hogy egy nap három-négy rohamot is átél. Nem könnyű út tehát az övé.

Sokan téves diagnózist kapnak

Mónika szerint az egészben a bizonytalanság a legrosszabb, és az, hogy sokan lemondanak róluk. Pedig ha a betegségük nem is gyógyítható, a tünetek attól még enyhíthetőek lennének.

Éveken keresztül jártam az orvosokat, sok megaláztatást kaptam a fura tünetek miatt, mert sokra nem volt magyarázat. Sajnos ezt a betegséget nem lehet csak egy laborból kimutatni, nem lehet csak egy CT vagy MR során kimutatni. Egyéb más vizsgálatok kellenek, minimum a laktát terhelés, és izombiopszia, és ami ezek után elengedhetetlen lenne, azok a genetikai vizsgálatok, amik sajnos nagyon sok esetben elmaradnak és emiatt kapnak sokan téves diagnózist. Nem olcsók ezek a vizsgálatok, tudjuk mi is, de a genetikai betegségek öröklődnek, és nagyon nem mindegy, ha egy családban a szülőtől a gyermek is örökli-e a betegséget

— húzta alá az akasztói asszony.

Mónika arról is beszélt, mit érzett, amikor megkapta a diagnózist:

Megmondom őszintén először örültem, mintha egy hatalmas kő esett volna le a mellkasomról: végre, nem vagyok hülye, megvan a magyarázat. Aztán magamra maradtam. Annyit olvastam a neten, hogy nem gyógyítható, de magyar nyelvű oldalakon semmi mást nem találtam róla. Először sajnálni kezdtem magamat, kilátástalannak hittem mindent, depressziós lettem. Aztán átlendült az agyam. Ezt a mostani főnökömnek köszönhetem, ő ugyanis rokkantkocsiban élte le az életét, és mégis annyira pozitív, annyi embernek segít, jó kedvű, vidám ember. Lábra álltam, elfogadtam a betegségemet és megtanultam együtt élni vele. Ez egy folyamat, amin át kell esni mindenkinek: az elfogadás. Ha ez megvan, akkor sok mindent el tudsz érni

— tette hozzá bizakodóan Mónika.