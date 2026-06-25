„Otthon elvetéltem, és azt mondták, tegyem a babámat kilenc napra a hűtőbe”

Felfoghatatlan rémálmot élt át egy háromgyermekes londoni édesanya, Sheree Chanelle Wakeford-Knight. A 30 éves nő otthon, a fürdőszoba padlóján vetélt el, miután a brit egészségügy teljesen magára hagyta: hiába könyörögtek, három mentőautó sem volt hajlandó kijönni hozzájuk. A legsokkolóbb fordulat azonban csak ezután jött: a kórházból állítólag azt az utasítást kapták, hogy a halott magzatot tegyék be a hűtőbe a kolbászok és a tejek közé, mert kilenc napig nincs kapacitásuk fogadni őt.
Minden úgy kezdődött, mint egy tündérmese: Sheree és párja, a 38 éves Hassan boldogan tudták meg februárban, hogy első közös gyermeküket várják. Április elején azonban a nő vérezni kezdett. Bár a kórházban megnyugtatták, hogy a baba egészséges és lélegzik, április 13-án éjszaka elszabadult a pokol.
„Elveszítettem az eszméletemet, alig bírtam járni. Úgy véreztem, hogy két hatalmas törölköző, konyharuhák és papírtörlők is teljesen átáztak. Minden tiszta vér volt” – emlékezett vissza a horrorisztikus percekre Sheree.
Párja, Hassan háromszor hívta a mentőket és többször a segélyhívót, de a diszpécser flegmán csak annyit közölt: a mentősök túlterheltek, menjenek be gyalog a kórházba – miközben a nő mozogni sem tudott.
Hajnali fél négykor a kéthónapos terhes nő felállt, ekkor egy hatalmas lökettel a padlóra esett a magzat. Amikor sokkos állapotban telefonáltak a Royal London Hospitalnak, közölték velük: április 22-ig nincs szabad helyük elhelyezni a magzatot, így tegyék be egy dobozba, és tartsák a hűtőszekrényben.
A gyászoló anya azóta teljesen összeomlott, a trauma egy életre tönkretette a lelkét.
„Amikor elindultunk a kórházba és kinyitottam a hűtőt, megcsapott a rothadás bűze. Azóta valahányszor kinyitom a hűtő ajtaját, mindig a bomló kisbabám szagát érzem. Bárhogy sikálom, nem múlik el. Teljesen traumatizált lettem” – zokogta a nő. „Tisztán lehetett látni a babám apró karjait és lábait. Függetlenül attól, hogy hány hetes volt a terhesség, egyetlen anyának sem szabadna ezen keresztülmennie!” – tette hozzá felháborodottan.
Az érintett kórház (Barts Health NHS Trust) szóvivője mély sajnálatát fejezte ki a veszteség miatt, és belső vizsgálatot ígért, ha a család hivatalos panaszt tesz. A szülők lelkét azonban ez már aligha gyógyítja meg.
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