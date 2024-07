„Az orvosok életképtelennek könyveltek el” – Ezer emberből egy él olyan betegséggel, mint Tünde

Árus Tünde története az igazi példa az élni akarásra és arra, hogy bármilyen állapotban is kerül az ember, nem szabad feladnia. Tünde nyitott gerinccel született, abból is a legsúlyosabb fajtával, Myelomelingocele-vel. Az ilyen betegek körében olyan ritka, hogy életben maradnak az érintettek, hogy Tündét is elkönyvelték az orvosok életképtelennek. Azonban ő pedig mindent megtett, hogy erre rácáfoljon.

Ezer emberből egy él abban az állapotban, mint Tünde Fotó: Olvasói fotó

„Én valahogy mindig nagyon élni akartam”

Életképtelennek voltam elkönyvelve, de én valahogy mindig nagyon élni akartam, nagyon barátságos, kommunikatív voltam gyerekként is, kórházakban is mindig sok barátot szereztem magamnak, mindenkit szórakoztattam

– kezdett mesélni Tünde, akinek minden szavából sugárzik az életigenlés és a vidámság. A pozitív hozzáállás azonban ilyen súlyos esetben sokszor nem elég. Az ő életét is a tornák és a fejlesztések teszik ki mind a mai napig, de ennek ellenére imád hoki- és kosármeccsekre járni és egész évben a koncertszezont várja.

– A mindennapok sem egyszerűek, de minden akadályt könnyen veszek, szerintem. Őszinte szoktam lenni, soha nem mondom, hogy jól vagyok, ha épp nem, de panaszkodni sem szokásom. Talán a legnehezebb azt volt megemészteni, mikor kezdtem rádöbbenni, hogy ha nem is 0-24-ben, de azért minden nap figyelni kell rám valakinek. – részletezte Tünde, aki állapota miatt kerekesszékhez kötve éli életét, de ez sosem akadályozta meg abban, hogy ugyanazt tegye, mint kortársai. Soha nem is szerette, ha „beteg”-nek hívják, szerinte ez inkább egy állapot.

Utáljuk a „beteg” cimkét, a lesajnáló pillantásokat, mi is csak élni szeretnénk, a lehető legnormálisabban, mint mindenki más. Nekem nehéz, hogy ne azzal a gondolattal keljek és feküdjek minden egyes nap, hogy teher vagyok

– tette hozzá.

Tünde horgolással segít másokon és megrendelői személyes történeteit is meghallgatja Fotó: Olvasói fotó

Az egyetemet után a horgolásban találta meg önmagát

Igazából jó emlékeim vannak gyerekkoromból, gyakran játszottam kint is az ép, egészséges gyerekekkel, annyi különbséggel, hogy én nem szaladgáltam, de ezt én valahogy soha nem fogtam fel hátrányként, elfogadtam és kész

– mesélt a fiatal lány, aki egészséges, járni-képes gyerekekkel járt óvodába és iskolába, de kiskamaszként már előjöttek a különbségek köztük. Tünde azonban nem hagyta magát, feldolgozta a sérelmeket és ment tovább. Ezek után gimnáziumba járt filológia szakon, majd pszichológia szakon az egyetemet is elvégezte, távoktatásban. A kreativitása mindig is hatalmas volt, ha csak lehetett, mindig ügyeskedett valamit.