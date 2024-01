„Félek, hogy mi lesz vele, ha én nem leszek” – 23 éve neveli kerekesszékes gyermekét Erzsi

Erzsi és párja alig várták, hogy végre megszülessen első gyermekük, ám még a terhesség során szörnyű dologra derült fény. Nóri még édesanyja pocakjában volt, mikor az orvosai közölték az asszonnyal: idő előtt meg kell szülnie a gyermeket, aki vélhetőleg nem éli túl a szülés utáni napokat. A súlyos fejlődési rendellenességgel született Nóri mára egy 23 éves lány, gyermeki ártatlansággal, aki bár testileg és szellemileg is akadályozott, mégis boldog ember.

Nóri és édesanyja teljes összhangban él Fotó: Hajdú Ágnes

Azt mondták, meg kell szülnöm idő előtt Nórit, de a baba nem fog életben maradni

— kezdte a Ripostnak elcsukló hangon az édesanya, akinek mindent felülmúló szeretete és gondoskodása olyan erővel hatott a kislányra, hogy az orvosok jóslataival ellentétben életben maradt. Nóri nyitott gerinccel jött a világra, emiatt a csigolyák nem tudják teljesen körülölelni a gerincvelőt, ami ezért kitüremkedik.

Erzsi azt is elmondta, hogy a lánya gerincén volt egy nyílt seb, amit csak egy éves kora után zárták be, addig ezt is ápolni kellett, így megszámlálhatatlan heg fedi a gerincvonalát. Nóri kerekesszékben éli az életét, lényegében deréktől lefelé bénult.

Minden este így emeli be az ágyba Nórit édesanyja Fotó: Hajdú Ágnes

Bár Nóri 23 éves, ugyan úgy kell ellátnom, mint egy babát. Öltöztetem, ölben teszem be az ágyba

— meséli az édesanya, akinek a sok emeléstől, cipeléstől erős fájdalmai vannak, de nem csügged, pedig régóta egyedül kell minden teherrel szembenéznie, mert Nóri apja elhagyta őket. Az édesanya hozzáállása tanítóvaló, aki panaszkodás és mutogatás helyett megoldandó feladatként gondol a speciális élethelyzetükre. Anya és lány napi szinten 5 órát utazik, hogy tömegközlekedéssel Nóri eljuthasson egy speciális iskolába.

Erzsi odaadó szeretettel gondozza lányát Fotó: Hajdú Ágnes

A fiatal lány az intézményben szakmát tanul, korábban textilekkel foglalkozott, most papírkézműves termékekkel dolgozik. Hobbija is van, méghozzá a cirkuszba járás, amiről bármikor tud beszélni.

Félek, hogy mi lesz vele, ha én nem leszek

— zárja az anya, aki elárulta, a Nórihoz hasonló testi és értelmi korlátokkal rendelkező betegeket szülők híján intézetben ápolják majd tovább. Erzsi csodálatos édesanya, hiszen gyermekét nagy szeretetben és harmóniában úgy neveli, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga volna, így gyermeke egy percig sem érzi magát tehernek, holott azért négyszemközt az asszony elárulja, rettenetesen nehezek a mindennapok.