Ez gyors volt: átvette a főnyereményt, egy nap múlva már le is tartóztatták a lottónyertest

James Farthing 50 évesen vált Amerika egyik legfrissebb lottómilliomosává, miután április végén megnyerte a Powerball 167,3 millió dolláros (majdnem 60 milliárd forintos) főnyereményét. A hivatalos sajtótájékoztatón boldogan mosolygott barátnője, Jacqueline Fightmaster és édesanyja, Linda Grizzle oldalán, akivel rendszeresen együtt játszották meg a számokat. A férfi azonnal jelezte: az összeget megosztja az anyjával, és a család úgy érezte, ezzel minden gondjuk megoldódik. Grizzle azt mondta, számára ez lesz „a valaha volt legjobb anyák napja”.

James Farthing 50 évesen vált Amerika legfrissebb lottómilliomosává. Hamarosan már nem a nyereményével, hanem a rendőrségen fotózták, a rabosítása során Fotó: Pinellas County Sheriff’s Office

Ám a szerencse nem tartott soká. Másnap este Farthing már a floridai St. Pete Beach egyik szállodájában keveredett verekedésbe, ahol állítólag megütött egy férfit, majd a rendőröket is megtámadta. Az egyik helyszínre érkező sheriff-helyettes, Nicholas Areostatico jelentése szerint Farthing arcba rúgta őt, és amikor le akarták tartóztatni, megpróbált elmenekülni – írja a Metro.

Gyorsan balhéba keveredett a lottónyertes

A botrányos jelenet során barátnője, Jacqueline is aktívan részt vett a konfliktusban. Hangosan kiabált a többi vendéggel, agresszívan viselkedett, a rendőrség szerint „zavartan, artikulálatlanul beszélt” és láthatóan ittas volt. Őt rendzavarás miatt tartóztatták le, de másnap elengedték. Farthing ellen hivatalos személy elleni erőszak, rendőr elleni támadás és garázdaság vádjával emeltek vádat. A férfi nem először került szembe a törvénnyel, és most egy korábbi kentuckyi próbaidős ítélet miatt továbbra is őrizetben maradt, annak ellenére, hogy a 11 500 dolláros óvadékot könnyedén meg tudná fizetni.

A sors különös iróniája, hogy a nyereményről kiállított szimbolikus csekket épp aznap tartotta a kezében, amikor börtönbe került. Azt, hogy egy összegben vagy 30 évre elosztva kéri-e a pénzt, még nem döntötte el – de lehet, hogy először az ügyvédjével kell egyeztetnie.