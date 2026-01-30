Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Martina, Gerda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
minden idők legnagyobb lottónyereményét, Ötöslottó, fődíj, nyeremény, főnyeremény,

Véletlenből milliárdok – nyilatkozott az Ötöslottó nagynyertese

ötös lottó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 19:18
nyertesötöslottó sorsolásszelvény
Szerencsejátéktörténelmi pillanat az, hogy hosszú idő óta először osztja meg az Ötöslottó egyik nagynyertese sorsfordító történetét a nagyközönséggel. A játékos egy szerencsétlen mozdulatnak köszönhetően lett mégiscsak szerencsés, amikor néhány nap múlva milliárdosként ébredt. Aki a nyomdokaiba szeretne lépni, most könnyedén megteheti, ugyanis az Ötöslottó eheti várható főnyereménye 4 milliárd forint.
Bors
A szerző cikkei

Az ezredforduló óta egyre kevesebb telitalálatos vállalja, hogy történetét a nagyközönség elé tárja, ezúttal azonban az Ötöslottó egyik nagynyertese megosztotta a szelvényfeladás körülményeit, amelynek köszönhetően egy 2025-ös nyári számhúzást követően már milliárdosként ébredhetett. A filmbeillő történet főszereplőjének az óriási szerencséhez mindössze egy szakadt papucs kellett - írja honlapján a Szerencsejáték Zrt

Beszámolójuk szerint a játékos a reggeli órákban indult útnak, amikor a papucsa váratlanul elszakadt, és ez a körülmény arra késztette, hogy újratervezze az addigi útvonalát. A célja az volt, hogy haladéktalanul pótolja a lábbelit, hogy aztán folytathassa útját. Azokban az órákban azonban a cipőboltok még nem voltak nyitva, a közeli lottózó viszont igen. A későbbi nagynyertes, a szerencsétlen indulás és a zárva levő üzletek miatt úgy döntött, a várakozás perceiben szerencsét próbál. Kitöltött egy Ötöslottó szelvényt, melyen a 2, 17, 27, 29, valamint az 55-ös számokat ikszelte be, majd a szelvényfeladást követően - az addigra kinyitott üzletben - megvásárolta új papucsát. A szerencsés játékos a balszerencsés eseményt követő szombati sorsolás alkalmával 4 077 794 905 forintot nyert. A papucs sorsáról a nyertes nem kívánt nyilatkozni, de biztosak vagyunk benne, hogy a történet így is emlékezetes marad.

A Szerencsejáték Zrt. a nyertes történetét anonim módon már meg is filmesítette, az erről szóló videót, amelyet itt meg is lehet nézni:

Ha valakit inspirál ez a történet, most könnyedén a nyertes nyomdokaiba léphet, ugyanis az Ötöslottó történetének 9. legmagasabb összegű főnyereménye várja a játékosokat a szombati lottóhúzáson, ahol 16 telitalálatmentes hét után már kereken 4 milliárd forint keresi gazdáját. A hétvége különös együttállást tartogat a játékosoknak, hiszen mindeközben a Hatoslottón minden idők 3. legmagasabb főnyereményéért ikszelhetnek a szerencsevadászok.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu