Véletlenből milliárdok – nyilatkozott az Ötöslottó nagynyertese

Az ezredforduló óta egyre kevesebb telitalálatos vállalja, hogy történetét a nagyközönség elé tárja, ezúttal azonban az Ötöslottó egyik nagynyertese megosztotta a szelvényfeladás körülményeit, amelynek köszönhetően egy 2025-ös nyári számhúzást követően már milliárdosként ébredhetett. A filmbeillő történet főszereplőjének az óriási szerencséhez mindössze egy szakadt papucs kellett - írja honlapján a Szerencsejáték Zrt.

Beszámolójuk szerint a játékos a reggeli órákban indult útnak, amikor a papucsa váratlanul elszakadt, és ez a körülmény arra késztette, hogy újratervezze az addigi útvonalát. A célja az volt, hogy haladéktalanul pótolja a lábbelit, hogy aztán folytathassa útját. Azokban az órákban azonban a cipőboltok még nem voltak nyitva, a közeli lottózó viszont igen. A későbbi nagynyertes, a szerencsétlen indulás és a zárva levő üzletek miatt úgy döntött, a várakozás perceiben szerencsét próbál. Kitöltött egy Ötöslottó szelvényt, melyen a 2, 17, 27, 29, valamint az 55-ös számokat ikszelte be, majd a szelvényfeladást követően - az addigra kinyitott üzletben - megvásárolta új papucsát. A szerencsés játékos a balszerencsés eseményt követő szombati sorsolás alkalmával 4 077 794 905 forintot nyert. A papucs sorsáról a nyertes nem kívánt nyilatkozni, de biztosak vagyunk benne, hogy a történet így is emlékezetes marad.

A Szerencsejáték Zrt. a nyertes történetét anonim módon már meg is filmesítette, az erről szóló videót, amelyet itt meg is lehet nézni: