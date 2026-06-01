Tragédia a koncerten: az esküvője előtt vesztette életét a fiatal menyasszony

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 16:15
halálkoncert
Eleinte csak fejfájásra panaszkodott. Pár nappal később életét vesztette a fiatal nő.

Meghalt egy 28 éves amerikai nő, miután egy rockzenei fesztiválon véletlenül fejbe rúgta egy úgynevezett crowd surfer, vagyis a közönség fölött egymásnak átadott rajongó.

A fiatal nő nem élte túl, hogy egy koncertre járó véletlenül fejbe rúgta
Fotó: GoFundMe

A nő végzetes rúgást kapott

Danielle Uskiwich május 16-án vett részt a Missouri állambeli St. Louisban megrendezett Pointfest fesztiválon, ahol a Sleep Theory zenekar koncertjét nézte. A GoFundMe oldalon közzétett szöveg szerint ekkor érte a fejsérülés. Egy barátja, Angela elmondása szerint a nő a koncert után felhívta az édesanyját, és arról panaszkodott, hogy erős fejfájása van. A tünetek a következő napokban súlyosbodtak, ezért május 19-én kórházba szállították. 

A People szerint az orvosi vizsgálatok során kiderült: agyvérzése van. Az orvosok úgy vélik, valószínűleg a koncerten elszenvedett ütés okozta a bajt. A kezelések során ugyanakkor egy súlyos, korábban nem ismert alapbetegségre is fény derült. Danielle május 21-én és 22-én sztrókot kapott. Az orvosok sürgősségi műtétet hajtottak végre, hogy eltávolítsanak egy vérrögöt az agyából. A beavatkozás során további vérrögöket is találtak, emellett közel három liter vér eltávolítására volt szükség.

Az állapota miatt mesterséges kómába helyezték, hogy csökkentsék az agyi duzzanatot. Családja remélte, hogy a baleset következtében felfedezett alapbetegség lehetőséget ad majd a gyógyulásra, de Danielle május 26-án meghalt. A család nem közölte a halál pontos okát. A tragédia után a nőt a St. Louis-i Mid-America Transplant központba szállították, ahol szerveit adományozták. A döntést szülei és vőlegénye, Jason Wright hozták meg.

Danielle Uskiwich egy középiskolában dolgozott titkárként. Ismerősei szerint nagy rajongója volt a St. Louis Blues jégkorongcsapatnak és éppen az esküvőjét szervezte vőlegényével. Egyik barátja úgy fogalmazott: Danielle és Jason igazi lelki társak voltak. Korábbi munkahelye, a Hardin Middle School közösségi oldalán közzétett megemlékezésében kiemelte, hogy Danielle elkötelezetten épített kapcsolatokat a diákokkal, a szülőkkel és a kollégákkal egyaránt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
