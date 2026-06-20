„Ez már emberrablás!” – Kiakadtak a szülők, miután a nagyszülők titokban autós túrára vitték a 8 hónapos babát

Minden szülő álma, hogy a nagyszülők besegítsenek a gyereknevelésbe. De mi van akkor, ha a mama és a papa teljesen önfejűvé válik, és átlép egy bizonyos határt? Egy kétségbeesett édesapa az interneten tálalt ki arról a családi drámáról, ami most teljesen kettészakította a rokonságot. A nagyszülők ugyanis csúnyán hazudtak a fiataloknak, és a hátuk mögött egy hatalmas utazásra vitték a mindössze 8 hónapos unokájukat.

A nagyszülők titkos akciója teljesen kiborította a fiatal szülőket

Fotó: ANDOR BUJDOSO / 123RF

A gyanútlan szülők abban a hitben hagyták ott a kislányukat a nagyszülőknél, hogy a megszokott, biztonságos környezetben vigyáznak rá. A nagyszülők azonban titokban bepakolták a babát az autóba, és engedély nélkül elindultak vele egy másik városba. Az apa utólag tudta meg a döbbenetes igazságot, és most attól fél, talán túlreagálta a helyzetet, bár a bizalma végleg elveszett – derül ki a Your Tango cikkéből.

Hibáztak a nagyszülők, vagy csak jószándék vezérelte őket?

A netezők azonnal egymásnak estek a történet hallatán. Sokan a nagyszülők védelmére keltek, mondván, a mai szülők túlságosan túlféltik a gyerekeiket.

Egyáltalán belegondoltak ebbe? Vagy csak az járt a fejükben: bébiszitterkedünk, van egy találkozónk, nem akarjuk, hogy anyunak és apunak meg kelljen oldania, egyszerűen elvihetjük magunkkal

– írta egy kommentelő, aki szerint a szülőknek engedékenyebbnek kellene lenniük.

Mások viszont sokkal keményebben fogalmaztak, és egyenesen gyerekrablásnak nevezték az esetet. Volt, aki higgadtabb hangnemben próbált igazságot tenni a felek között:

Határozottan úgy gondolom, hogy jogosan szabsz határt, de azt is gondolom, hogy rosszindulatot tulajdonítasz annak, ami mögött kedvesség húzódott meg

– fogalmazott egy hozzászóló.

A szakértők szerint a nagyszülők gyakran azért lépik át a határokat, mert a sajátjukként tekintenek az unokákra. Ebben a konkrét esetben azonban a titkolózás és a hazugság olyan sebeket ejtett, amelyeket csak egy őszinte bocsánatkéréssel és új, szigorú szabályok felállításával lehet majd begyógyítani.