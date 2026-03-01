„Ki a jobb nagymama?” – Harc az unoka szeretetéért: így kezelhető a nagyszülői rivalizálás a pszichológus szerint

Egy unoka születése öröm és összetartó erő. Azonban rengeteg családban a nagy boldogsággal nagy feszültség is érkezik: a nagyszülők rivalizálása. Mi áll ennek a jelenségnek a hátterében, milyen hatással van a gyerekre, és mit tehetnek a szülők? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a versengés nem az unoka kegyeiről szól, hátterében ennél mélyebb lelki folyamatok állnak.

Nagyszülők rivalizálása: mi zajlik a háttérben, és hogyan hat a gyerekre? A pszichológus válaszol.

A nagyszülői rivalizáció kiváltó oka a korral járó belső feszültség.

A versengés nem az unokáról, hanem a nagyszülők küzdelméről szól.

A feszültség feloldásában a szülők segíthetnek.

Az időskor pszichológiai kihívása: az identitás újradefiniálása, nagyszülők rivalizálása

Dr. Makai Gábor szerint a nagyszülők rivalizálása sokkal inkább szól róluk, belső világukról, mintsem a gyermekről. Az időskor minden ember életében egy új szakasz: nincs több munka, átalakulnak a szerepek, csökken az aktív társadalmi jelenlét. Ezzel együtt gyakran megjelenik a nyugdíjasokban egy belső bizonytalanság is:

„A nagyszülőknek van egy olyan belső élményük idős korban, hogy én már kevés vagyok, nem számítok, perifériára szorultam” – mondja a szakember.

A pszichológus szerint ez az életkorból fakadó természetes identitásválság, amelyre nem betegségként kell tekintenünk, hanem mint egy élethelyzetre, amelyre a nagyszülők különböző módon reagálhatnak. Van, aki képes fejlődni, újradefiniálni szerepeit, életének kereteit, mások viszont nehezebben alkalmazkodnak, visszahúzódnak, és akár depresszió is kialakulhat.

Mi a célja a versengő nagyszülőnek?

Belső béke.

„Ezért az unoka születése egy nagy lehetőség nekik, hogy újra megélhessék, hogy értékesek, hasznosak, tudnak segíteni” – válaszolja a pszichológus.

Ez az élmény azonban – ha az említett bizonytalanság és önértékelési problémák kísérik – könnyen versengéssé alakulhat.

A nagyszülők rivalizálásának pszichológiája

A nagyszülők féltékenysége, versengése mögött az a kérdés húzódik meg, hogy ki számít többet, ki tölt be nagyobb, fontosabb szerepet az unoka életében. Ez nem az unokáról szól. Ez a nagyszülők háborúja, ami hétköznapi helyzetekben, megjegyzésekben, apró összehasonlításokban jelenik meg: ki viszi gyakrabban oviba a gyereket, kinél jobb az étel, kinél érzi magát jobban az unoka? Dr. Makai Gábor szerint az értékesség és a szeretet mércéje torzul: a nagyszülők saját magukat a másikhoz viszonyítva kezdik megítélni.