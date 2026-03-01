„Ki a jobb nagymama?” – Harc az unoka szeretetéért: így kezelhető a nagyszülői rivalizálás a pszichológus szerint

Egy unoka születése öröm és összetartó erő. Azonban rengeteg családban a nagy boldogsággal nagy feszültség is érkezik: a nagyszülők rivalizálása. Mi áll ennek a jelenségnek a hátterében, milyen hatással van a gyerekre, és mit tehetnek a szülők? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a versengés nem az unoka kegyeiről szól, hátterében ennél mélyebb lelki folyamatok állnak.
Dr. Makai Gábor szerint a nagyszülők rivalizálása sokkal inkább szól róluk, belső világukról, mintsem a gyermekről. Az időskor minden ember életében egy új szakasz: nincs több munka, átalakulnak a szerepek, csökken az aktív társadalmi jelenlét. Ezzel együtt gyakran megjelenik a nyugdíjasokban egy belső bizonytalanság is:
„A nagyszülőknek van egy olyan belső élményük idős korban, hogy én már kevés vagyok, nem számítok, perifériára szorultam” – mondja a szakember.
A pszichológus szerint ez az életkorból fakadó természetes identitásválság, amelyre nem betegségként kell tekintenünk, hanem mint egy élethelyzetre, amelyre a nagyszülők különböző módon reagálhatnak. Van, aki képes fejlődni, újradefiniálni szerepeit, életének kereteit, mások viszont nehezebben alkalmazkodnak, visszahúzódnak, és akár depresszió is kialakulhat.
„Ezért az unoka születése egy nagy lehetőség nekik, hogy újra megélhessék, hogy értékesek, hasznosak, tudnak segíteni” – válaszolja a pszichológus.
Ez az élmény azonban – ha az említett bizonytalanság és önértékelési problémák kísérik – könnyen versengéssé alakulhat.
A nagyszülők féltékenysége, versengése mögött az a kérdés húzódik meg, hogy ki számít többet, ki tölt be nagyobb, fontosabb szerepet az unoka életében. Ez nem az unokáról szól. Ez a nagyszülők háborúja, ami hétköznapi helyzetekben, megjegyzésekben, apró összehasonlításokban jelenik meg: ki viszi gyakrabban oviba a gyereket, kinél jobb az étel, kinél érzi magát jobban az unoka? Dr. Makai Gábor szerint az értékesség és a szeretet mércéje torzul: a nagyszülők saját magukat a másikhoz viszonyítva kezdik megítélni.
„Az identitásválság elindít egy irigységet a másik nagyszülő irányába, egy kisebbrendűségi érzést, ami a háttérben dolgozik. Az értékesség és a szeretet mércéje pedig az lesz, hogy a nagyszülő mennyit tud segíteni a másik nagypapához, nagymamához képest” – magyarázza a szakember.
A nagyszülők kíváncsian faggatják a gyereket a másik nagyszülőről, összehasonlítják magukat.
„Az unoka finom elszólásokat és reakciókat tapasztal abból, hogy a nagyszülő próbálja úgy irányítani a helyzetet, hogy a gyerek nála mindenképpen jobban érezze magát, mint a másik nagymamánál, nagypapánál” – mondja Dr. Makai Gábor.
A gyerek érzékeny antennája érzékeli, hogy feszültség van.
De a pszichológus szerint ritka, hogy ez a fajta versengés, konfliktus a viselkedés vagy a szorongás szintjén zavart okozna a gyermekben.
„Ha a rivalizálás szisztematikusan, manipulatív módon a unokát felhasználva történik, és egy passzív-agresszív működésmód jelenik meg, amelyben az egyik nagymama, a másikat szidalmazza – és ezt az unoka felé is kifejezi – az okozhat a gyerekben egy kis zavart. De itt már nagy sértettség, harag és düh van a két nagyszülő között, amit a szülőknek lesz idejük felismerni és feloldani – nemcsak a gyerek miatt, hanem, hogy ne fajuljon el a konfliktus.”
„A szülőknek nagy szerepük van abban, hogyan tudják feloldani ezt a néha tudatos, néha tudattalan versengést” – Dr. Makai Gábor szerint, mivel a versengés motorja az öregedéssel járó szorongás, nem elég pusztán „leállítani” a nagyszülőket – fontos megérteni a mögöttes érzelmeket is. A feszültséget a szülők beszélgetésekkel, a határok világos kijelölésével és az egyensúly fenntartásával tudják oldani.
Hatékony eszköz lehet, ha a szülők olyan helyzeteket teremtenek, ahol mindkét nagyszülő jelen van. A közös találkozások segíthetnek abban, hogy a nagyszülők ne riválisként, hanem szövetségesként tekintsenek egymásra: felismerjék, hogy mindketten fontos szerepet töltenek be a gyerek életében.
Így a nagyszülők egy idő után a másikban nem rosszat, nem azt látják majd, aki fenyeget, hanem azt, hogy egy hajóban eveznek, és mindketten lehetnek értékesek.
A szakember azonban úgy gondolja, elengedhetetlen a határok kijelölése. A szülőknek keretet kell adniuk a helyzetnek. A gyereknek nem szabad egy olyan érzelmi folyamat részévé válnia, amely valójában a nagyszülők belső küzdelméről szól. Így az a hatékony megoldás, ha a szülő is erre világít rá, erre reflektál.
„Fontos, hogy a szülő arról beszéljen, hogy elfogadja a nagyszülő érzéseit, és azt kommunikálja felé: tudja, hogy fontos neki az unokája és a vele való kapcsolat. Ahogy azt is megérti, ha sértettség van benne, de megoldást kell találni arra, hogy megszűnjön a feszültség. Meg kell beszélni, el kell fogadni, ki mikor ér rá, ki mikor tud segíteni” – Dr. Makai Gábor azt tanácsolja, hogy a család próbáljon meg akár együtt leülni és kialakítani egy közös rendszert.
„A keretek, struktúra kialakítása már önmagában képes csökkenteni a versengést. A nagyszülő pedig érezheti, hogy a gyereke (a szülő) nem szemrehányást tett, hanem megértette, validálta, elfogadta az érzelmeit” – mondja.
Megfelelő keretekkel, empátiával és tudatos kommunikációval a nagyszülők közötti versengés feloldható, és a helyét egy együttműködőbb, biztonságosabb családi dinamika veheti át.
