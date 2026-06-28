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Elképesztő szerencse érte Patriciáékat: saját üzletükben vett lottószelvénnyel nyertek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors lottó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 28. 12:00
lottófőnyereményszelvény
31 millió ütötte a markukat szerencséjüknek köszönhetően.

Elképesztő szerencse mosolygott arra az amerikai házaspárra, akik saját üzletükben vettek egy lottószelvényt. A 77 éves Patricia Lange és férje számára ez a napi rutin része volt, ám ekkora meglepetésre ők sem számítottak. A sorsolásra május 25-én került sor és kiderült, és a 100 ezer dolláros, körülbelül 31 millió forintos nyeremény bizony az övék lett. 

Saját üzletükben vásárolt lottószelvényükkel nyertek.
Saját üzletükben vásárolt lottószelvényükkel nyertek. / Fotó: Pexels 

A férjem vette a szelvényt, a sorsoláskor én már aludtam, így felébresztett, hogy megossza a hírt. Mielőtt elárulta volna, mi történt, már azelőtt éreztem, fontos dologról van szó, mert ő soha nem szokott felébreszteni

 - emlékezett vissza Patricia, aki férjével együtt eleinte alig akarta elhinni, mi történt velük. 

A nyereményből kifizetjük a számláinkat és feltöltjük az üzlet készleteit 

- árulta el.

 

Nem csak ők a michigani lottó nagy nyertesei

Patriciáék mellett nemrég egy 27 éves férfi is elképesztő szerencsének örvendett, miután egy kaparós sorsjeggyel elvitte a kétmillió dolláros főnyereményt.

Őszintén szólva úgy sírtam, mint egy kisbaba. Még most is olyan, mintha álmodnék

 - nyilatkozta nyereményét követően, amelyből Hawaiira utazik és félretesz a jövőjére, írja a People.

 

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