Lékai-Kiss Ramóna: „Otthon az lehetek, aki valóban lenni szeretnék”

Lékai-Kiss Ramóna ismét műsorvezetőként bizonyíthat a Megasztár hamarosan induló, kilencedik évadában, azonban ez alkalommal Ördög Nórával osztozik majd a feladaton. A csinos műsorvezető a szakmai kihívásokról, szerepeiről és az anyaságról nyilatkozott a hot! magazinnak.
Egy ideje a reflektorok kereszttüzében éli a mindennapjait. Sokak szerint szakmailag most van a csúcson, a neve ma már egyet jelent egy jól csengő branddel. Ő maga azonban mégis óvatosabban fogalmaz; minden egyes nap a bizonyításról szól a számára.
Nagyon boldog vagyok, hogy olyan lehetőségeket kapok a TV2-től, amelyekben tényleg brillírozhatok, a szó legjobb értelmében
– meséli Ramóna. „Megmutathatom magam és mindazt, amire képes vagyok. Elég, ha csak A Nagy Duettről beszélünk, ahol versenyzőként is kipróbálhattam magam, és az már csak a cseresznye volt a tejszínhab tetején, hogy Brasch Bencével megnyertük a versenyt. Nem tudom, hogy ez egyenlő-e azzal, hogy a csúcson vagyok; ezt én ilyen kategorikusan félek kimondani. Abban viszont egyetérthetünk, hogy szakmailag olyan helyet foglalok el ebben az egészben, ami a szívemnek most nagyon kedves.
Színész-műsorvezető vagyok, így abban a pillanatban, hogy színpadra lépek vagy kiállok a kamera elé, máris bekapcsol valami, és onnantól kezdve az a célom, hogy valamilyen érzelmet kiváltsak a nézőből – nevessen, sírjon –, és ha ez megtörténik, az visszaigazolja azt, hogy valamit jól csináltam.
Ekkor vagyok elégedett. Ezt nevezhetjük akár bizonyítási vágynak is, de számomra ez ad visszaigazolást.”
Rami kritikus önmagával szemben, és abban sem hisz, hogy nyugodtan hatra dőlhet a székében. Azt mondja, elengedhetetlen, hogy képes legyen a megújulásra, mert a sarkában már ott vannak a trónkövetelők.
Rettenetesen maximalista vagyok, végtelenül dühít, hogyha tudom, hogy valamibe nagyon sok munkát, energiát és időt raktam bele, és mégsem az a végeredmény születik, amit előre elképzeltem
– vallja be a műsorvezető. „Igaz a mondás: A jó pap holtig tanul. Hiába vezet le az ember nyolcmillió élő show-t vagy vesz fel több tucat adást, akkor is tudni kell újat mutatni, és új energiákat belerakni a munkájába, mert a sarkában ott van az új és feltörekvő generáció, akitől nagyon sokat lehet és kell is tanulni. Be kell építeni azokat az új elemeket, amelyeket ők képviselnek, mert a felgyorsult világunkban a nézők részéről is újabb és újabb igények fogalmazódnak meg. Bevallom, a fiatalabb kollégák mellett időnként igazi boomernek érzem magam.”
A televízióban és a színpadon egy nagyon impulzív, erőt sugárzó nőt látunk. Azonban nincs az az erős nő, aki otthon ne akarná ledobni magáról ezt a terhet, és ne szeretne megmaradni annak a törékeny nőnek, akinek szüksége van a társa támogatására. Vajon Rami számára mennyi kihívás maradt abban, hogy a küszöbön kívül hagyja a terheit? Lékai-Kiss Ramóna férjéről is mesélt.
„Nem biztos, hogy kihívásnak nevezném” – vágja rá szinte gondolkodás nélkül.
Nagyon szerencsés és hálás dolog az életemben, hogy nőként, emberként, társként, feleségként, anyaként otthon az lehetek, aki valóban lenni szeretnék. És az anyaságot szándékosan hagytam a felsorolás végére, hogy ezzel is nyomatékosítsam: az anyaságnál fontosabb szerep nincs a számomra.
Otthon az a törékeny nő lehetek, aki emellett egy határozott és céltudatos anyuka is, akihez mindig minden kérdésben lehet fordulni, de közben nagyon következetes is. Mára megtanultam meghúzni ott és akkor a határokat, ahol erre szükség van. Vágyom én is arra, hogy remek társ, jó feleség lehessek, akit a férje igenis szeret, és akihez jó hazamenni. Ehhez viszont elengedhetetlen egy olyan társ, aki mindenben támogat, és szükség van barátokra is. Hiszek abban, hogy a szeretetteljes légkörnek a megteremtése részben rajtunk múlik. Onnantól kezdve, hogy ez adott, szerintem sokkal könnyebben megvan a párhuzam és a balansz a magánélet és a munka között.
Az életem része a csillogás, de mégsem akarok többnek tűnni senkinél, mert ugyanolyan dolgozó nő és anyuka vagyok, mint bárki más.
Nálunk is ugyanúgy megvannak a hétköznapok által generált feladatok és problémák. Az én életem csak annyiban más, hogy más a munkám, és színésznőként, műsorvezetőként felveszek bizonyos szerepeket, amelyeket a nap végén nekem is tudni kell letenni. A munkahelyünkön teljesen más emberként funkcionálunk, mint a civil életünkben, és egyikből átugrani a másikba mindenki számára kihívást jelenthet. Ez nekem sem sikerül mindig egyik pillanatról a másikra, így ilyenkor inkább megyek még egy kört az autóval, hogy amikor hazaérek, a férjem és a kisfiam már a pólós, farmeros, aranyos kis Ramcsit kapja. Mert túl a csillogáson egy pólós, farmeros csaj vagyok.”
Nem csak időre volt szüksége ahhoz, hogy a saját nyugalma és magánélete védelme érdekében megtanulja a küszöbön kívül hagyni a napi munkát és az ezzel együtt járó problémákat. Sokan szégyenként és kudarcként élik meg, ha nem képesek egyedül megbirkózni a terheikkel, feladataikkal, aminek az a következménye, hogy a legváratlanabb pillanatban omlanak össze. Volt, hogy Rami is mások segítségére szorult.
Sok időbe telt, amíg megtanultam, hogyan lehet a legegyszerűbben fenntartani az egyensúlyt a munka és a magánélet között
– meséli Ramóna. „Sokáig én is hazavittem a problémákat. Amikor egy napon forgattuk a Hazatalálsz című sorozatot és A Nagy Ő című műsort, és este még rohantam a színházba, a nap végén már semmihez nem volt erőm. Amikor este kijöttem a színházból, azon kaptam magam, hogy felteszem a kérdést: „Ki vagyok én valójában? Hol van a sok szerep között a Kiss Rami?” Szóval, volt jó néhány olyan pillanat az életemben, amikor segítségre volt szükségem, és igenis meg kellett tanulnom, hogy a napközben cipelt terhet nem szabad hazavinni, azt le kell tudni tenni a küszöbön kívül.
A külső segítség sok esetben nagyon hasznos, és én magam is hiszek abban, hogy vannak olyan esetek, amikor kineziológus, pszichológus vagy coach kell ahhoz, hogy megugorjunk egy-egy akadályt.
Ez a mai világban teljesen normális. Egy külső szemlélő teljesen más megvilágításba helyezi ugyanazt a problémát, ezáltal mi magunk is könnyebben leszünk képesek kibogozni azt a bizonyos csomót.”
A Megasztár legfrissebb szériájában Ördög Nórával lépnek majd színpadra, a tehetségkutató megújult műsorvezető-párosaként. Vajon kell-e majd tudatosan figyelnie arra, hogy ne akarjon mindenáron ő lenni a főszereplő, és hagyja majd érvényesülni műsorvezetőtársát is?
„Zsigerből az a válaszom, hogy nem” – avat be a kulisszatitkokba a műsorvezető.
Szerepeltünk már közösen műsorokban, de tény, hogy műsorvezetőtársak még nem voltunk. Megértem, hogy egy külső szemlélő számára sok lehet a hasonlóság, de teljesen más karakterű emberek vagyunk.
Az élet nagy dolgairól ugyanúgy gondolkodunk, de akkor is nagyon más emberek vagyunk. Mindketten profik vagyunk, és szerintem megérezzük majd, hogy a másik mikor vesz levegőt, és mikor lehetünk mi ugyanannak a darabnak a főszereplői, és azt is, ha hátra kell lépni egyet annak érdekében, hogy a másik is érvényesülhessen. Ha ez az összhang nem alakul ki egy percen belül, akkor nagyon nagy baj van. Mi tényleg szeretjük egymást Nórival, és ez nem csupán egy üres duma. Sok időt töltünk négyesben, a férjeinkkel, és ők szokták mondani, hogy mi vagyunk az élő példái annak, hogy hasonló korú nők ugyanabban a szakmában igenis képesek egymás mellett irigység nélkül, békében létezni és karriert építeni.”
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