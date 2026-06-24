Lékai-Kiss Ramóna: „Otthon az lehetek, aki valóban lenni szeretnék”

Lékai-Kiss Ramóna ismét műsorvezetőként bizonyíthat a Megasztár hamarosan induló, kilencedik évadában, azonban ez alkalommal Ördög Nórával osztozik majd a feladaton. A csinos műsorvezető a szakmai kihívásokról, szerepeiről és az anyaságról nyilatkozott a hot! magazinnak.

Lékai-Kiss Ramóna Nagy Duettben bizonyít ismét

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Lékai-Kiss Ramóna: „Nagyon Boldog vagyok!”

Egy ideje a reflektorok kereszttüzében éli a mindennapjait. Sokak szerint szakmailag most van a csúcson, a neve ma már egyet jelent egy jól csengő branddel. Ő maga azonban mégis óvatosabban fogalmaz; minden egyes nap a bizonyításról szól a számára.

Nagyon boldog vagyok, hogy olyan lehetőségeket kapok a TV2-től, amelyekben tényleg brillírozhatok, a szó legjobb értelmében

– meséli Ramóna. „Megmutathatom magam és mindazt, amire képes vagyok. Elég, ha csak A Nagy Duettről beszélünk, ahol versenyzőként is kipróbálhattam magam, és az már csak a cseresznye volt a tejszínhab tetején, hogy Brasch Bencével megnyertük a versenyt. Nem tudom, hogy ez egyenlő-e azzal, hogy a csúcson vagyok; ezt én ilyen kategorikusan félek kimondani. Abban viszont egyetérthetünk, hogy szakmailag olyan helyet foglalok el ebben az egészben, ami a szívemnek most nagyon kedves.

Színész-műsorvezető vagyok, így abban a pillanatban, hogy színpadra lépek vagy kiállok a kamera elé, máris bekapcsol valami, és onnantól kezdve az a célom, hogy valamilyen érzelmet kiváltsak a nézőből – nevessen, sírjon –, és ha ez megtörténik, az visszaigazolja azt, hogy valamit jól csináltam.

Ekkor vagyok elégedett. Ezt nevezhetjük akár bizonyítási vágynak is, de számomra ez ad visszaigazolást.”

Rami kritikus önmagával szemben, és abban sem hisz, hogy nyugodtan hatra dőlhet a székében. Azt mondja, elengedhetetlen, hogy képes legyen a megújulásra, mert a sarkában már ott vannak a trónkövetelők.

Rettenetesen maximalista vagyok, végtelenül dühít, hogyha tudom, hogy valamibe nagyon sok munkát, energiát és időt raktam bele, és mégsem az a végeredmény születik, amit előre elképzeltem

– vallja be a műsorvezető. „Igaz a mondás: A jó pap holtig tanul. Hiába vezet le az ember nyolcmillió élő show-t vagy vesz fel több tucat adást, akkor is tudni kell újat mutatni, és új energiákat belerakni a munkájába, mert a sarkában ott van az új és feltörekvő generáció, akitől nagyon sokat lehet és kell is tanulni. Be kell építeni azokat az új elemeket, amelyeket ők képviselnek, mert a felgyorsult világunkban a nézők részéről is újabb és újabb igények fogalmazódnak meg. Bevallom, a fiatalabb kollégák mellett időnként igazi boo­mer­nek érzem magam.”