"Minden altatás hatalmas kockázat számomra" - SMA-s Nárcisz kórházba került

Kórházba került Lisztes Nárcisz, a fiatal SMA-s lány, akinek történetével akkor ismerkedhettek meg az olvasók, amikor Nárcisz óriási teljesítményt ért el: teljesen ágyhoz kötötten leérettségizett. A 19 éves lány hatalmas küzdésvággyal éli a mindennapjait, gyógyíthatatlan betegsége ellenére tele van vidámsággal, az utóbbi időszak azonban megviselte. Másfél hónapja kórházba került, a héten meg fogják műteni, nemrég pedig elveszítette szeretett kiskutyáját is, aki hatalmas támasza volt az elmúlt években. Nárcisz tart a műtéttől, ugyanis minden altatás kockázatos számára.
Nárcisz még szeptemberben került kórházba, miután különböző vírusok támadták meg a szervezetét. Azóta mindössze két hetet tölthetett otthon, azon kívül az elmúlt másfél hónapot végig egy kórteremben töltötte. Az elmúlt időszak megviselte a fiatal lányt, aki előtt ráadásul még egy műtét is áll.
Szeptember 29-én hozott be a mentő, nagyon fulladtam, nehezen kaptam levegőt. Kiderült, hogy legalább 5 vírus akart velem elbánni. Nagyon sok gyógyszert kaptam vénásan, így most már jobban vagyok, de nagyon legyengített ez a sok vírus. Most napközben is kell egy kicsit a lélegeztetőgép, pedig amúgy csak estére kellene. Reméljük, ha megerősödöm kicsit, akkor ugyanúgy csak éjszakára fog kelleni
— mesélte lapunknak a fiatal lány.
Nárcisz nemrég átesett egy gégekanül cserén, de a beavatkozás nem sikerült túl jól, ezért a kanült most újra ki kell cserélni. A fiatal lány tart a beavatkozástól, mert bár ez csak egy rutinműtét, Nárcisz esetében minden altatással együtt járó műtét kockázatot jelent.
Az elmúlt hónapok megpróbáltatásait tovább nehezítette, hogy Nárcisz szeretett kiskutyája nemrég meghalt.
Rafit 9 éves koromban kaptam a kaposvári menhelyről. 10 év jutott nekünk. Nagyon sok mindent elértünk és túléltünk együtt. Egy rossz kórházi nap után ő mindig boldogan várt haza, nagyon jó barát volt... Nagyon fáj, hogy nem tudtunk elbúcsúzni, így, hogy én kórházban vagyok most, de ő valószínűleg azt szerette volna, hogy ne lássam, hogy fáj neki bármi is
— emlékezett vissza a lány.
Nárcisz 8 hónapos korában derült ki, hogy gyógyíthatatlan beteg. Egy olyan genetikai eredetű izomsorvadással él együtt, amire semmilyen gyógymód nem létezik. Az SMA a jelenlegi ismeretek alapján még mindig gyógyíthatatlan betegségnek számít, de már léteznek olyan különleges génterápiák, amik lassítják a lefolyását. Ezt azonban akkor kell megkapni, amikor a beteg mozgásképessége még nem sérült túl sokat. Nárcisz kiskorában azonban még nem álltak rendelkezésre ilyen lehetőségek.
Orvosai jóslatai ellenére Nárcisz nem hagyta, hogy leküzdje őt a szörnyű betegsége, azonban amikor két évvel ezelőtt több tárgyból előrehozott érettségit tett, az végképp csodaszámba ment. Idén tavasszal még úgy tűnt, hogy a többi tárgyból nem fog tudni társaival együtt leérettségizni, a fiatal lány ugyanis kórházba került, de amint a kórházból kikerült, úgy döntött mindent belead, hogy behozza a lemaradását, így végül gyönyörű eredményekkel mindenből sikeres érettségi vizsgát tett. Bár egyetemre a kórházba kerülése miatt nem tudott jelentkezni, de jövőre újra megpróbálja. Az az álma, hogy egy nap pszichológus legyen. Tudja, hogy az ő szuper ereje az elméje, ezért minden nap tanul valamit. Most a kórházban például angol és spanyol tanulással üti el az időt.
