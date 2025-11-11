"Minden altatás hatalmas kockázat számomra" - SMA-s Nárcisz kórházba került

Kórházba került Lisztes Nárcisz, a fiatal SMA-s lány, akinek történetével akkor ismerkedhettek meg az olvasók, amikor Nárcisz óriási teljesítményt ért el: teljesen ágyhoz kötötten leérettségizett. A 19 éves lány hatalmas küzdésvággyal éli a mindennapjait, gyógyíthatatlan betegsége ellenére tele van vidámsággal, az utóbbi időszak azonban megviselte. Másfél hónapja kórházba került, a héten meg fogják műteni, nemrég pedig elveszítette szeretett kiskutyáját is, aki hatalmas támasza volt az elmúlt években. Nárcisz tart a műtéttől, ugyanis minden altatás kockázatos számára.

Lisztes Nárcisz szeptember vége óta kórházban van, azóta napközben is lélegeztetőgépre szorul

Fotó: Bors olvasói fotó

Nárcisz még szeptemberben került kórházba, miután különböző vírusok támadták meg a szervezetét. Azóta mindössze két hetet tölthetett otthon, azon kívül az elmúlt másfél hónapot végig egy kórteremben töltötte. Az elmúlt időszak megviselte a fiatal lányt, aki előtt ráadásul még egy műtét is áll.

Szeptember 29-én hozott be a mentő, nagyon fulladtam, nehezen kaptam levegőt. Kiderült, hogy legalább 5 vírus akart velem elbánni. Nagyon sok gyógyszert kaptam vénásan, így most már jobban vagyok, de nagyon legyengített ez a sok vírus. Most napközben is kell egy kicsit a lélegeztetőgép, pedig amúgy csak estére kellene. Reméljük, ha megerősödöm kicsit, akkor ugyanúgy csak éjszakára fog kelleni

— mesélte lapunknak a fiatal lány.

Nárcisz nemrég átesett egy gégekanül cserén, de a beavatkozás nem sikerült túl jól, ezért a kanült most újra ki kell cserélni. A fiatal lány tart a beavatkozástól, mert bár ez csak egy rutinműtét, Nárcisz esetében minden altatással együtt járó műtét kockázatot jelent.

A kórházban töltött hetek miatt a kiskutyájától sem tudott elbúcsúzni

Az elmúlt hónapok megpróbáltatásait tovább nehezítette, hogy Nárcisz szeretett kiskutyája nemrég meghalt.

Rafit 9 éves koromban kaptam a kaposvári menhelyről. 10 év jutott nekünk. Nagyon sok mindent elértünk és túléltünk együtt. Egy rossz kórházi nap után ő mindig boldogan várt haza, nagyon jó barát volt... Nagyon fáj, hogy nem tudtunk elbúcsúzni, így, hogy én kórházban vagyok most, de ő valószínűleg azt szerette volna, hogy ne lássam, hogy fáj neki bármi is

— emlékezett vissza a lány.