„Kicsit lelassult” – Ez csalt mosolyt a 8 éves autista Léni arcára

Három éve diagnosztizálták Baksy Lénárdnál a betegségét. Édesapja egyedül neveli Lénit, és mindent megtesz a gyógyulásáért, és azon fáradozik, hogy a lehető legtöbb élményben legyen része a gyermekének.

Léni autizmusban szenved, és nagyon szereti a vonatokat

Léni nagyon szereti a vonatokat és a buszokat

Nyolc éves kora ellenére még Léni nem beszél, csak néhány állat hangját tudja utánozni. Betegségére egyetlen hatásos gyógymód van, és az az őssejtterápia. Az orvosok úgy gondolják, hogy öt kezelésre lesz szüksége a gyermeknek, amiből már a másodikat meg is kapta. A kezelések ára meghaladja a tízmillió forintot, ami nagyon megterhelő a család számára.

A terápiák mellett nagyon fontosnak tartom azt is, hogy Léni a lehető legtöbbet legyen emberek között, mert az segíti a szocializálódását. Törekszem arra, hogy ne csak a négy fal között üljön bezárva, és élményekben gazdag programokra vigyem el

– mondja az édesapa, aki a hétvégén a vasútmodell-kiállításra vitte el gyermekét, amit Léni nagyon élvezett.

Hatalmas élmény volt Léni számára a kiállítás

Tavasszal már látott hasonlót, ami nagyon tetszett neki. A Miskolc-Gömöri pályaudvar várótermében voltak felállítva a terepasztalok, és a modellbuszok, amik hatalmas sikert arattak Léninél. Miután megunta a nézelődést az irányt peron felé vettük, hogy lássa az igazi vonatokat

– mesél az élményekkel teli napjukról Baksy Ádám, aki hozzátetet, hogy gyermeke nem fárad el, így hazafelé még egy játszóházat is útba ejtettek, ahonnan alig lehetett hazakönyörögni a kisfiút.

Ádámúgy gondolja, hogy a gyermeke betegségére pozitív hatással van a társaság, és az élmények

Természetesen mindig törekszik arra, hogy ne kerüljön sokba a kikapcsolódás, mert még több kezelés előtt áll a gyermeke.

Az őssejtterápiára a pénzt csak gyűjtés útján tudjuk előteremteni, ami az utóbbi időben kicsit lelassult. A következő kezelésre januárban megyünk, és annak az ára szerencsére már megvan, de ez nem azt jelenti, hogy megnyugodhatunk, mert még két további terápia hátra van

– zárja a beszélgetést az édesapa, aki nagyon bízik benne, hogy a kezelések hatására gyermeke megszólal.

