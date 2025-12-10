Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Felejthetetlen élmény volt!" - Mesehősökből merített bátorságot az autista Léni

autizmus
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 08:30
mesehősökterápia
A hétvégén felejthetetlen élményben volt része az autizmussal élő kisfiúnak. Játszóházban járt Léni a Szeleta Parkban, majd a mesehősök előadásán a színpadra is felment, így aktív részese lett az előadásnak.

Mint arról a Bors korábban beszámolt, a miskolci Baksy Lénárdnál, azaz Léninél három éve diagnosztizálták az autizmust. Kilenc éves kora ellenére nem beszél, csak néhány állat hangját tudja utánozni. A család minden reménye az őssejtterápiában van, amit Szlovákiában kap meg a a kisfiú. Édesapja, aki egyedül neveli, minden erejével azon fáradozik, hogy Lénit a lehető legtöbb élmény és impulzus érje, mert úgy gondolja, hogy ezek is nagyban hozzájárulnak gyermeke fejlődéséhez.

Léni
Léni a hétvégén mesehősökkel találkozott. Felejthetetlen élmény volt a számára
Fotó: olvasói fotó

Léni számára élményekkel teli volt a hétvége

Állapota miatt Léni számára nagyon fontos, hogy megismerje a világot és sokat legyen emberek között. Édesapja mindent megtesz a gyermekéért.

Igazán mozgalmas hétvégénk volt. Szombat délelőtt meglátogattuk egy szerelő barátomat, aki épp a motoromat javítja. A cél, hogy tökéletes állapotú legyen, mert Léni nagyon szeret motorozni, és tavasztól ismét gondtalanul szeretnénk száguldani az újabb kalandok felé

 –mondja Baksy Ádám, a gyermek édesapja. Hozzáteszi, hogy fiának szeretett volna örömet szerezni egy kis kikapcsolódással, ezért a szerelőtől a játszóházba, majd a mesehősök előadására vezetett Léni útja.

Léni
Léni élvezte a játszóházat is Fotó: olvasói fotó

 

Az előadás annyira tetszett Léninek, hogy még a színpadra is felment, és aktív részese lett az előadásnak. Felejthetetlen élmény volt mindkettőnknek. Nagyon hálásak vagyunk Dudás Ildikónak, aki nem csak ezzel az előadással járt a gyermekem kedvében, hanem mellettünk áll a nehéz helyzetünkben és segít összegyűjteni a kezelések árát 

– folytatja Ádám. Az édesapát az orvosok azzal biztatják, hogy öt őssejtkezelés jelentősen javíthat Léni állapotán, ám annak költsége meghaladja a tízmillió forintot.

A gyermekem harmadik kezelése januárban lesz. Annak ellenére, hogy nem élünk rosszul, a terápia ára meghaladja a lehetőségeinket. A következő kezelést még ki tudjuk fizetni, de a gyűjtést folytatni kell ahhoz, hogy az összes őssejtkezelés árát elő tudjuk teremteni 

– zárja a beszélgetést Ádám, aki bízik benne, hogy az erőfeszítéseiknek meglesz a gyümölcse, és Léni végre megszólal.

 

