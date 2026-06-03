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„Anya!” – Édesanyját szólította a kétéves kisfiú, mielőtt örökre elment

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 15:30
tragédiahalál
Erre senki sem készülhetett fel. Teljesen váratlanul halt meg a kisfiú.

A kétéves Adelin Florin egy romániai fesztiválon játszott, amikor minden előjel nélkül összeesett egy felfújható csúszdánál. A kisfiú a tragédia előtt többször is gond nélkül lecsúszott, majd amikor ismét felmászott a lépcsőkön, még odakiáltott az édesanyjának: „Anya”. Nem sokkal később összeesett.

Váratlanul lett rosszul a kisfiú az ugrálóvárban.
Váratlanul lett rosszul a kisfiú az ugrálóvárban / Fotó: @Pexels (Képünk illusztráció)

Teljesen váratlanul hunyt el a kisfiú

A család beszámolója szerint Adelin a testvérével és egy másik gyerekkel játszott az ugrálóvárban. Öt-hat alkalommal már lecsúszott, mielőtt ismét nekivágott volna. A szülei azt mondták, a kisfiú ekkor annyira hirtelen esett össze, mintha leütötték volna. A helyszínre kiérkező mentők azonnal megkezdték az újraélesztést és a próbálkozásokat a mentőautóban is folytatták, ám a gyermek életét már nem tudták megmenteni: a múlt hét folyamán, este 23 óra körül hunyt el, a romániai Szatmárnémetiben rendezett fesztivált követően.

A halál okára csak a boncolás után derült fény: a kisfiúnál egy ritka, agresszív vesedaganatot találtak, amely gyorsan fejlődött ki és nem okozott tüneteket. A szülők elmondása szerint a korábbi orvosi vizsgálatok, köztük a hasi ultrahangok sem mutattak semmi szokatlant.

Az utolsó pillanatig játszott

– mondta el a kisfiú édesapja. Hozzátette, a tragédia bárhol bekövetkezhetett volna: otthon, útközben vagy akár alvás közben is. Szerinte csak idő kérdése volt, mikor történik meg a baj.

A hatóságok a történtek után leállították a fesztivál összes felfújható eszközét és gyerekeknek szánt játékát, az érintett területet pedig lezárták a vizsgálat idejére. A hivatalos tájékoztatás szerint a berendezések rendelkeztek érvényes tanúsítványokkal, ennek ellenére teljes körű ellenőrzést indítottak.

Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indított eljárást, hogy tisztázzák a tragédia minden körülményét. Gyermekorvosok szerint az ilyen daganatok sokszor tünetmentesen alakulnak ki és legtöbbször a két-három év körülieket érintik. Egészségügyi szakértők ezért rendszeres vér- és vizeletvizsgálatot, valamint hasi ultrahangot javasolnak a kisgyermekeknél, hogy a ritka betegségeket is korábban felismerhessék - írja a Mirror.

 

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