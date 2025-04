"A legrosszabb, amit egy szülő hallhat" - fájt az 5 éves kislány hasa, daganatot találtak nála

Mia Courtney mindössze ötéves volt, amikor egyszerű hasfájással kórházba került, ám a vizsgálatok végül egy ritka vesedaganatot tártak fel nála. Édesanyja, a 29 éves Molly, aki Tivertonban él, kezdetben csak egy átlagos vírusfertőzésre gyanakodott, de amikor lánya állapota nem javult, orvoshoz vitte, hogy kiderísték, milyen betegség támadta meg Miat.

Mia és édesanyja hetente járnak Exeterbe kezelésekre a betegség miatt / Fotó: Pexels

A kórházban egy aggasztó ultrahangvizsgálat során egy 11 centiméteres daganatot találtak Mia veséjén. Az orvosok Wilms-tumort diagnosztizáltak nála, ami egy ritka, gyerekkorban előforduló veserák. A diagnózist szilveszter előtt nem sokkal közölték a családdal.

Semmi sem látszott rajta kívülről. Nem volt dudor, nem volt kiütés, semmi. Teljesen lesújtó volt, a legrosszabb, amit egy szülő hallhat

Januárban Mia kemoterápiát kezdett, hogy a daganatot kisebbé tegyék a műtét előtt. A helyzetet tovább bonyolította, hogy a kislány veséi összenőttek. Februárban végül egy hétórás operáció során sikeresen eltávolították a daganatot és az érintett vesét. Most újabb hat hónapnyi kemoterápia vár rá - írja a Mirror. - Mia és édesanyja hetente járnak Exeterbe kezelésekre a betegség miatt, miközben a család pénzügyileg is megterhelő időszakon megy keresztül.

GYES-en voltam, az utolsó fizetésem decemberben jött meg. Onnantól drasztikusan lecsökkent a jövedelmünk

A My Shining Star jótékonysági szervezet játékokkal és támogatással segítette őket, barátjuk, a 32 éves Bronnie Milton pedig adománygyűjtő kampányt indított számukra. Bronnie egy kézzel készített macit is átadott Miának, amelyre egy kezelőcsövet – úgynevezett PICC line-t – is varrt, hogy a kislány magáénak érezhesse.

Molly bízik abban, hogy Mia egy nap újra normális életet élhet, de ő maga már soha nem lesz ugyanaz.