Kiskorúnak is adott el drogot egy kábítószer-kereskedő nő - döbbenetes részletek

Kábítószer-kereskedelem miatt vettek őrizetbe egy 43 éves nőt, aki többek között egy kiskorúnak is adott el kábítószert. A gyanúsított nő egy éven keresztül értékesítette a drogot, aki felfüggesztett szabadságvesztés alatt vitte véghez az illegális cselekedetét.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte egy 43 éves kunszentmártoni nő letartóztatását, aki fiatalkorúnak is adott el kábítószert - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség hétfőn közleményben az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a Kunszentmártoni Járási Ügyészség tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére, kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítványozta a nő letartóztatását.

A nőt lakóhelyén május 26-án fogták el, a megalapozott gyanú szerint ezt megelőzően - hozzávetőlegesen egy éven keresztül drogot értékesített pakkonként háromezer-ötezer forintért - írták. A nő több helyi lakosnak - köztük egy 18 év alatti lánynak is - adott el a 0,25-0,5 grammos pakkokban értékesített kábítószerből - olvasható.

Az ügyészség azért indítványozta a - büntetett előéletű, cselekményét részben felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt elkövető - nő letartóztatását, mert figyelemmel a cselekmény büntetési tételére, fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye. Tekintettel a kereskedői magatartásra, valamint arra, hogy a nő állandó munkahellyel sem rendelkezik, fennáll a bűnismétlés veszélye is - közölték. Továbbá fennáll annak a veszélye is, hogy a nő szabadlábon hagyása esetén az általa ismert, de a hatóság által még ki nem hallgatott személyeket - terjesztőket és fogyasztókat - megfélemlítené, jogellenesen befolyásolná, mellyel a bizonyítást veszélyeztetné, megnehezítené.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsított letartóztatását az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte - szerepel az MTI-n közzétett közleményben.