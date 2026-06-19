Katasztrofálisan sült el a méregdrága kezelés – fogak nélkül távozott az édesanya

Egy 38 éves anya, Jackie Lynn fogak nélkül maradt, és alig tud enni, miután összesen 18 ezer fontot költött el félresikerült törökországi fogászati kezelésekre. Jackie 2025 márciusában utazott először Törökországba, mert omladozó fogait szerette volna rendbe hozatni. Akkor 3000 fontért (körülbelül 1.200.000 forint) kapott kezelést. Eleinte elégedett volt az eredménnyel, de néhány hónapon belül a felrakott anyag repedezni kezdett.

Nem úgy sült el a kezelés, mint amire Jackie számított. Fotó: Freepik - illusztráció

2025 augusztusában visszament Törökországba, ezúttal egy másik klinikára. Azt állítja, hogy 6000 fontért kapott tizenöt gyökérkezelést, azonban a beavatkozás után veszélyes vérfertőzést kapott. Az arca feldagadt, a szeme bevérzett és befeketedett. Később azt közölték vele, hogy minden fogát el kell távolítani.

Azt gondoltam: mi a fenét tettem? Teljesen összetörtem. 38 éves vagyok, nem kellene elveszítenem az összes fogamat.

– nyilatkozta kétségbeesve Jackie, hozzátéve: a szája még gyógyul, ezért csak puha ételeket tud enni, például joghurtot és krumplipürét, amitől viszont teljesen lefogyott.

A kezelés tönkre tette az életét

Végül 12 implantátumot kapott, valamint ideiglenes fogsort. A kezelésekre, szállásra és repülőutakra összesen körülbelül 18 ezer fontot költött (több mint 7.500.000 forint), amit az apjától kellett kölcsönkérnie – írja a The Sun.

Jackie szerint a második törökországi kezelés után nem azt kapta, amibe beleegyezett: altatásból ébredve elviselhetetlen fájdalmat érzett, majd megtudta, hogy engedélye nélkül 15 gyökérkezelést végeztek rajta, egyedi koronák helyett pedig hidakat tettek be. Ebből lett végül a baj. A török fogorvos közölte vele, hogy a fogait túlságosan lecsiszolták, a hidak már nem rögzíthetők megfelelően, ezért az összes fogát ki kell húzni.

Az édesanyában a történtek mély lelki sebeket hagytak. Úgy érzi, poszttraumás stressze lehet. Hónapokat veszített el a lányával töltött időből, elvesztette a munkáját, depressziós lett, és most 18 ezer fonttal tartozik az apjának.

Most másokat figyelmeztet: alaposan nézzenek utána a külföldi fogászati kezeléseknek. Szerinte nem önmagában Törökországgal van a gond, hanem azzal, hogy az Egyesült Királyságban sokan nem jutnak megfelelő fogászati ellátáshoz, ezért olcsóbb külföldi megoldást keresnek.