Kétmillió forinton múlik a kétéves Jázmin élete

Batyi Dávid és felesége öt gyermeket nevel a Borsod- Abaúj- Zemplén vármegyei Léhen. Jázmin és ikertestvére születése rendben ment, azonban Jázminnál másnap rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak az orvosok.

Jázmin életét csak a protonterápia mentheti meg, amit Ausztriában végeznének el. A kezelés összege közel kétmillió forint

Fotó: olvasói fotó

Jázmin húgyhólyagján neuroblastomát találtak, amit egy éves korában eltávolítottak, ami később sajnos kiújult, és a gerincére is átterjedt. Az orvosok 12 hetes kemoterápiát javasoltak, ami közel két hónapja ért véget, majd a saját donoros transzplantáció követett. Július 28.-án mentünk be a Miskolci megyei kórházba, ahol már korábban levették a csontvelőt

– emlékszik vissza az aggódással teli időszakra Leskó Bernadett a gyermek édesanyja.

Egy kis dobozt helyeztek a kislányunkba, ami egyenesen a szívébe vezet, és ezen keresztül kapta meg azt a csontvelőt. A beavatkozást követően steril bokszba vitték, amit egy hét kemoterápia követett

– mondja szomorúan az édesanya, aki nagyon aggódott, mert a gyermeke a beavatkozás után öt napig nem evett.

Szerencsére minden rendben ment és a sejttapadás sikeres volt, de még kemoterápiás kezelések sora van hátra, és szeptemberben még műtét is vár Jázminra

Fotó: olvasói fotó

Terápiák sora vár Jázminra

Szerencsére minden rendben ment és a sejttapadás sikeres volt, de még kemoterápiás kezelések sora van hátra, és szeptemberben még műtét is vár Jázminra. A hónap végén a debreceni klinikán még vár rá egy műtét. A gerinc daganatát fogják eltávolítani, hogy ne bénuljon le

–sóhajt fel az aggódó édesanya, aki hozzáteszi, hogy a családra még rengeteg megoldandó feladat vár.

Októberben Ausztriába protonterápiás kezelésre kell mennünk. Azonban nem tudom mitévők legyünk, mert ehhez a beavatkozáshoz közel kétmillió forintot kell összeszednünk, és még csak 800 ezer forintnál jár a gyűjtés

–zárja a beszélgetést az édesanya, aki hozzáteszi, hogy csak az emberek jóindulatában bízhatnak, mert segítség nélkül nem fogják tudni kifizetni az életmentő terápia árát.

Ha segíteni akarsz, ITT tudod felvenni a kapcsolatot a családdal!