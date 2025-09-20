Kétmillió forinton múlik a kétéves Jázmin élete

Batyi Dávid és felesége öt gyermeket nevel a Borsod- Abaúj- Zemplén vármegyei Léhen. Jázmin és ikertestvére születése rendben ment, azonban Jázminnál másnap rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak az orvosok.
Jázmin húgyhólyagján neuroblastomát találtak, amit egy éves korában eltávolítottak, ami később sajnos kiújult, és a gerincére is átterjedt. Az orvosok 12 hetes kemoterápiát javasoltak, ami közel két hónapja ért véget, majd a saját donoros transzplantáció követett. Július 28.-án mentünk be a Miskolci megyei kórházba, ahol már korábban levették a csontvelőt
– emlékszik vissza az aggódással teli időszakra Leskó Bernadett a gyermek édesanyja.
Egy kis dobozt helyeztek a kislányunkba, ami egyenesen a szívébe vezet, és ezen keresztül kapta meg azt a csontvelőt. A beavatkozást követően steril bokszba vitték, amit egy hét kemoterápia követett
– mondja szomorúan az édesanya, aki nagyon aggódott, mert a gyermeke a beavatkozás után öt napig nem evett.
Szerencsére minden rendben ment és a sejttapadás sikeres volt, de még kemoterápiás kezelések sora van hátra, és szeptemberben még műtét is vár Jázminra. A hónap végén a debreceni klinikán még vár rá egy műtét. A gerinc daganatát fogják eltávolítani, hogy ne bénuljon le
–sóhajt fel az aggódó édesanya, aki hozzáteszi, hogy a családra még rengeteg megoldandó feladat vár.
Októberben Ausztriába protonterápiás kezelésre kell mennünk. Azonban nem tudom mitévők legyünk, mert ehhez a beavatkozáshoz közel kétmillió forintot kell összeszednünk, és még csak 800 ezer forintnál jár a gyűjtés
–zárja a beszélgetést az édesanya, aki hozzáteszi, hogy csak az emberek jóindulatában bízhatnak, mert segítség nélkül nem fogják tudni kifizetni az életmentő terápia árát.
Ha segíteni akarsz, ITT tudod felvenni a kapcsolatot a családdal!
