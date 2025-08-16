"Nekünk is csak a remény van" – szinte az egész életét kórházban töltötte a daganattal született Jázmin

A kis Jázmin ikertestvérével, Nazirával 2023. május 28-án látta meg a napvilágot. A léhi családban volt már három kisfiú, ezért nagyon örültek a két kislány érkezésének. A szülés után azonban az orvosok észrevették, Jázminnál valami nem stimmel. Már édesanyja várandóssága alatt kiszúrták, hogy a húgyhólyag tágulata van, de az okát ekkor még nem tudták. Sajnos kiderült, hogy a baj sokkal nagyobb, mint remélték. Ekkor kezdődött a család kálváriája.
Lesko Bernadett, Jázmin édesanyja mesélt a lapunknak arról, hogy mi történt pontosan kislányával és milyen nehéz hónapok, illetve évek állnak a hátuk mögött. Sőt, sajnos még nincs vége a nehézségeknek, a kislány ugyanis jelenleg is kórházban van, immár több, mint két éve.
Amikor az iker kislányok megszülettek, az orvosok megállapították, hogy Jázmin húgyhólyag-, illetve farkcsont daganattal született.
Az orvosok úgy határoztak, hogy meg kell műteni, így a kis Jázmin 10 naposan már a műtőben találta magát, ahol egy 9 és fél órás műtét keretében távolították el a daganatokat. A család azt remélte, hogy ezután ráléphetnek a gyógyulás útjára, hazamehetnek a kórházból és elkezdhetik a gondtalan életet az új kis jövevénnyel. Sajnos nem így lett.
A következő hónapok azzal teltek, hogy időnként kontrollra jártak a kislánnyal és az egyik ilyen alaklom során szomorú felfedezést tettek.
Kiderült, hogy a műtét ellenére a rák kiújult a húgyhólyagban, de átterjedt a mellékvesére, a gerincoszlopba, a csigolyákba és az izmokba is.
A kislányt ezután újra megműtötték. A gerincéből ekkor azonban el kellett távolítani egy darabot, aminek következtében Jázmin a bal lábára lebénult. A gyógytornának és a masszázsnak köszönhetően azonban van remény, hogy a kislány egy nap ezt a lábát is fogja tudni használni. Mivel Jázmin két éves és már tud járni, ezért kapott egy kis gyógycipőt, ami a térdéig fűzős, ennek köszönhetően pedig szerencsére a bal lábát is tudja használni.
Nekünk is csak a remény van. Mi Debrecenből úgy jöttünk el, hogy azt mondta a doktor úr, a kislánynak 30-40% esélye van a gyógyulásra. Ha csak 1% esély lenne a gyógyulásra, mi akkor is megpróbáltuk volna, mert a gyerekünkről van szó.
Jázmin túl van már 12 hét kemoterápián, jelenleg a 7 hetes csontvelő-transzplantációja zajlik. Ha az is véget ér, akkor Jázmin részt fog venni Ausztriában egy protonterápián. Ez egy speciális sugárterápia.
Mivel Bernadettnek folyamatosan a beteg kislánya mellett kell lennie a kórházban, távol a családjától, ezért a gyerekekre az apuka vigyáz. Csakhogy így az apa nem tud dolgozni, főállású háztartásbeliként állt hely. A legkisebb kisfiú eddig óvodás volt, idén szeptemberben kezdi az iskolát és ott van még a kétéves kis Nazira is. A nagyszülők közül már csak az egyik nagymama él, ő segít, ahol tud, főz a családra és vigyáz a gyerekekre, amikor az apukának el kell mennie valahova. Bernadett és Jázmin már hetek óta nem volt otthon, a terápia idején ugyanis a kórház egyik steril szobájában kell tartózkodniuk, ahol látogatót sem fogadhatnak. Ez nagyon megviseli a családot.
A legkisebb kisfiam sír állandóan szegény. Rossz neki nagyon, hogy nem vagyok otthon vele, hát még ő is kicsike, csak most fog iskolába menni. A leghosszabb idő, amit otthon voltunk a két év során az három hét volt. Már most is, hogy bent vagyunk három hete már borzasztóan hiányoznak a gyerekek.
Jázmin családja nagyon nehéz anyagi helyzetbe került, miután a szülők két éve nem tudnak dolgozni, az ausztriai kezelés pedig plusz költségeket fog róni rájuk, amit egyelőre nem tudnak, hogyan fognak tudni kifizetni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.