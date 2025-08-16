"Nekünk is csak a remény van" – szinte az egész életét kórházban töltötte a daganattal született Jázmin

A kis Jázmin ikertestvérével, Nazirával 2023. május 28-án látta meg a napvilágot. A léhi családban volt már három kisfiú, ezért nagyon örültek a két kislány érkezésének. A szülés után azonban az orvosok észrevették, Jázminnál valami nem stimmel. Már édesanyja várandóssága alatt kiszúrták, hogy a húgyhólyag tágulata van, de az okát ekkor még nem tudták. Sajnos kiderült, hogy a baj sokkal nagyobb, mint remélték. Ekkor kezdődött a család kálváriája.

A kis Jázmin már hetek óta nem látta apukáját és testvéreit, köztük ikertestvérét

Fotó: Beküldött

Lesko Bernadett, Jázmin édesanyja mesélt a lapunknak arról, hogy mi történt pontosan kislányával és milyen nehéz hónapok, illetve évek állnak a hátuk mögött. Sőt, sajnos még nincs vége a nehézségeknek, a kislány ugyanis jelenleg is kórházban van, immár több, mint két éve.

Amikor az iker kislányok megszülettek, az orvosok megállapították, hogy Jázmin húgyhólyag-, illetve farkcsont daganattal született.

Az orvosok úgy határoztak, hogy meg kell műteni, így a kis Jázmin 10 naposan már a műtőben találta magát, ahol egy 9 és fél órás műtét keretében távolították el a daganatokat. A család azt remélte, hogy ezután ráléphetnek a gyógyulás útjára, hazamehetnek a kórházból és elkezdhetik a gondtalan életet az új kis jövevénnyel. Sajnos nem így lett.

Az egyik kontroll kimutatta, hogy Jázmin daganatos megbetegedése kiújult

A következő hónapok azzal teltek, hogy időnként kontrollra jártak a kislánnyal és az egyik ilyen alaklom során szomorú felfedezést tettek.

Kiderült, hogy a műtét ellenére a rák kiújult a húgyhólyagban, de átterjedt a mellékvesére, a gerincoszlopba, a csigolyákba és az izmokba is.

A kislányt ezután újra megműtötték. A gerincéből ekkor azonban el kellett távolítani egy darabot, aminek következtében Jázmin a bal lábára lebénult. A gyógytornának és a masszázsnak köszönhetően azonban van remény, hogy a kislány egy nap ezt a lábát is fogja tudni használni. Mivel Jázmin két éves és már tud járni, ezért kapott egy kis gyógycipőt, ami a térdéig fűzős, ennek köszönhetően pedig szerencsére a bal lábát is tudja használni.

Nekünk is csak a remény van. Mi Debrecenből úgy jöttünk el, hogy azt mondta a doktor úr, a kislánynak 30-40% esélye van a gyógyulásra. Ha csak 1% esély lenne a gyógyulásra, mi akkor is megpróbáltuk volna, mert a gyerekünkről van szó.

Jázmin túl van már 12 hét kemoterápián, jelenleg a 7 hetes csontvelő-transzplantációja zajlik. Ha az is véget ér, akkor Jázmin részt fog venni Ausztriában egy protonterápián. Ez egy speciális sugárterápia.