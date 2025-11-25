"Attól rettegtem, hogy elveszítem" - A pici Majácskát kiengedték a kórházból és már otthon ölelheti magához az édesanyja

A taktaszadai család legkisebb gyermeke, agyi kómában látta meg napvilágot a miskolci kórházban, aminek következtében anyagcsere rendellenességgel, táplálkozási- és légzési nehézséggel is küzd. Maja édesanyja végre magához ölelheti gyermekét.

Elhagyhatta Maja az intenzív osztályt / Fotó: olvasói

Két hetes korában ébredt csak fel a kómából a gyermekem. Az állapota ezt követően is folyamatosan romlott, ezért orrszondán keresztül táplálták, majd később a táplálási nehézségek miatt gasztrotubust, majd két héttel később PEG-et ültettek be Majácska gyomrába

– emlékszik vissza az édesanya, aki rengeteget aggódott az elmúlt másfél évben a kislányáért.



Elhagyhatta Maja az intenzív osztályt

Majácskát ezután átszállították Budapestre a Heim Pál gyermekklinikájára, ahol centrális vénát helyeztek be a nyakába. A műtétet követően azonban a kislány vérmérgezést kapott.

A sok vizsgálat, és a hosszú kórházban töltött idő azonban nem adta meg a választ a gyermek rejtélyes betegségére, és miután visszaszállították Majácskát a miskolci kórházba, hat héten keresztül küzdöttek az orvosok a gyermekem életéért. Egy szülőnek sem kívánom azt, amin mi átmentem. Végig attól rettegtem, hogy elveszítem

– folytatja az édesanya, Horváth Adrienn, aki hozzáteszi, hogy ezután műtétek sora várt még a kislányára, akinél október 17-én eltávolították, majd pótolták a patkóbél és a vékonybél közötti szakaszt.

Édesanyja legnagyobb álma, hogy Maja meggyógyuljon / Fotó: olvasói

Majácska szerencsére már jobban van, és kiengedték az intenzív osztályról. Végre magamhoz tudtam ölelni, de hosszú út vezetett idáig. Az elmúlt hónapokban el kellett döntenem, hogy a munkahelyemet vagy a gyermekemet választom. Természetesen minden nap Majához utazok be a kórházba

– mondja elérzékenyülve az édesanya, aki otthagyta a munkáját, beköltözött a kórházba gyermekéhez, hogy minden percet mellette tölthessen.

Az édesanya számára, így nehéz időszak vette kezdetét. Volt, hogy két napig csak csapvízen élt, miközben Majácskáért izgult. Példaértékű az erő, az áldozatvállalás és anyai szeretet, amit Adrienn tanúsított, és tette ez úgy, hogy közben másik két gyermekét is el kellett látnia

– teszi hozzá Dudás Ildikó, a Mesés Mosoly Gyermekekért alapítvány vezetője, aki miután látta a család nehéz helyzetét, melléjük állt a bajban. Gyűjtéssel igyekszik levenni a család válláról a nagy anyagi terhet, hogy így át tudják vészelni a nehéz időszakot.

