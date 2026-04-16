Az orvosok sem bíztak Majácska esélyeiben: valóságos csoda, a második születésnapját ünnepelhette a tündéri kislány

Minden édesanya álma, hogy gyermeke második születésnapja felhőtlen legyen. Az édesanya, Adrienn, és Dudás Ildikó, a Mesés Mosoly gyermekekért Alapítvány vezetője mindent meg is tett ezért. A szombati családi ünnepségen a súlyos beteg Majácska szemei azonnal felcsillantak, amikor meglátta kedvencét, Bing nyuszit.

Dudás Ildikónak köszönhetően a születésnapján Majácska szobája megtelt zenélő ajándékokkal, amelyek a kislány fejlődését is segítik: a legnagyobb sikert egy húzható, muzsikáló lovacska aratta. Fotó: olvasói fotó

Látni azt a mosolyt az arcán, amikor megszólalt a zene, minden küzdelmet megér

– súgta meg lapunknak Adrienn az édesanya, aki a nehézségek ellenére is próbált csak az ünnepre koncentrálni. Volt torta, gyertyafújás és sok-sok szeretet, ami Majácska legfőbb életereje.

A születésnapi buli után jön a kórházi valóság: Sürgető beavatkozás előtt

Sajnos az ünneplés mögött ott a kemény valóság is. A családnak máris az újabb orvosi vizitekre kell készülnie. Hiszen eljött az ideje a PEG cseréjének. Ez egy olyan speciális, a gyomorszájon át bevezetett tápszonda, amelyen keresztül Majácska a létfontosságú tápanyagokat kapja.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a család élete folyamatos kötéltánc. Majácska nemcsak a táplálkozásban szorul segítségre, hanem a légzése is nehezített: orrjárat-tágító műtétek sora vár még rá, hogy végre ne csak a száján keresztül kaphasson levegőt. A család számára a születésnap egy kis sziget volt a bajok tengerében. Mivel ez a segédeszköz egy idő után elhasználódik, a cseréje nem várhat tovább. Bár rutinműtétnek tűnhet, egy ilyen sérülékeny szervezet számára minden beavatkozás óriási megterhelést jelent. Az édesanya feszülten készül a következő napokra, hiszen kislánya élete és fejlődése múlik ezen az eszközön. Az ünnepi torta elfogyott, a zenélő lovacska pedig halkan muzsikál a sarokban, emlékeztetve mindenkit: Majácska élni akar.

