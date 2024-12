"Ikrek vagyunk, akik mindent megosztanak egymással – most közös pasira vágyunk!"

Szinte elválaszthatatlan a fiatal ikerpár: a lányok állítják, mindent, de tényleg mindent együtt csinálnak. Nekik ez így természetes. Épp ezért azt sem értik, mások szerint miért gond, ha közös vállalkozásba kezdtek, így a munka is folyamatosan összeköti őket. Tegyük hozzá: az a bizonyos munka, amiről beszélünk, erotikus tartalmak gyártása – igen, közösen. Ez azért némiképp árnyalja a képet... A húszéves, ausztrál April és Amelia Maddison életében nem volt olyan pillanat, amikor bármit is külön csináltak volna: gyerekként közösen játszottak a Barbie-babáikkal, most pedig közösen pózolnak a kamerák előtt. Persze – mondanunk sem kell – igen sokan támadják őket emiatt.

April és Amelia mindent együtt csinál: most közös pasira vágynak. Azt is elárulták, miért Fotó: YouTube

Kaptunk már jó néhány igazán csúnya kommentet. Ez szívás. Mi nem bántunk senkit és nem csinálunk semmi illegálisat

– magyarázták a lányok a Love Don't Judge videójában. Minden bizonnyal nem igazán értik, mi az emberek baja azzal, amivel, illetve ahogyan a kenyerüket keresik. Apropó, kenyérkereset: a műsorban elárulták, a nagy számú gyűlölködő ellenére a rajongótáboruk is hatalmas, és igencsak bőkezű, amikor honorálni kell a pikáns tartalmakat. A legjobb hetükben 100 ezer dollárt (közel 40 millió forintot) kerestek, az éves bevételük pedig, ha jól mennek a dolgok, 3 millió dollár (közel 1,2 milliárd forint) körül alakul.