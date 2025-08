Az orvosok szerint „csak szorongás” volt – Valójában durva, mi lappangott a nő testében

Gail Whiteford, egy 39 éves skóciai nő évekig szenvedett rejtélyes tünetektől – a hátfájástól a kiütésekig, fül- és állkapocsfájdalomtól a véres vizeletig. Mégis, az orvosai rendre úgy gondolták: „csak a stressz” lehet a baj, és antidepresszánsokat írtak fel neki.

A nő sokáig nem sejtette, hogy halálos beteg.

Fotó: Pexels

Azt hittem, megőrülök

– mondta később Gail, aki négy éven keresztül küzdött azért, hogy valaki végre komolyan vegye. 2019-ben jelentkezett először háziorvosánál, de megnyugtatták: semmi aggasztó baja nincs.

Ezután jött a többi tünet: visszatérő fertőzések, extrém kimerültség, bőrviszketés, fájdalmak. 2020-ban apja halála után depresszióval hozták összefüggésbe állapotát, és egyre nagyobb adag nyugtatót kapott. Ám az állapota csak romlott – addig, míg végül 2023 nyarán hirtelen leálltak a veséi, és azonnal kórházba kellett szállítani. Ott végre megkapták a választ: Gail többszörös myelomában szenved – egy súlyos, de kezelhető vérrákban.

Megdöbbentő volt, de valahol megkönnyebbültem – végre megmagyarázta, miért érzem magam ilyen borzasztóan évek óta.

Kiderült: a bőrviszketése valójában veseműködési zavar jele volt, a fájdalmak és fertőzések pedig mind a myeloma korai tünetei lehettek volna – ha figyelnek rá. Gail azóta kemoterápián esett át, őssejtkezelést kapott, és most veseátültetésre vár. Dialízisre már nincs szüksége – ami számára óriási előrelépés.

Története azonban nem egyedi. Egy helyi daganatos betegeket támogató csoportban több sorstársa is ugyanerről számolt be: az orvosok gyakran a mentális egészségre hivatkozva söpörték félre a testi panaszokat. Most Gail kampányol – nemcsak a myeloma tüneteinek ismertségéért, hanem azért is, hogy az orvosok figyeljenek jobban a páciensek szavaira.

A legszomorúbb az egészben, hogy sokan ugyanezt élik át. A rendszer túlterhelt, az orvos csak egy dolgot néz meg – és ha nem talál semmit, megyünk haza úgy, hogy újra és újra szenvedünk.

Gail nem hagyja annyiban: gyűjtést indított a Myeloma UK javára, hogy kutatásokat támogasson, és segítsen másoknak, akik még csak keresik a válaszokat a saját testük vészjelzéseire, írja a Mirror.