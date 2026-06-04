Gyógyszerek és vaságyak: titkos orvosi bunkert találtak Magyarországon – Galéria!

Régen elfeledett orvosi bunkert találtak Magyarországon. A létesítmény egykor fontos szerepet tölthetett be, életeket mentettek meg benne, de ma már teljesen elhagyatott. A bunkerben mindent hátrahagytak.
A Felfedező nevű magyar urbexes több mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket, az eltelt idő alatt rengeteg épületet mutatott be. Nagy sikert aratott például az elhagyatott üdülőközpont, a földalatti laboratórium rejtélye, vagy a kisgyerekes család elhagyatott otthona, ahol bűntény történhetett. Most egy régi orvosi bunkerben járt.
A vasból készült betegágyak bevetve sorakoznak a kórteremben. A falon egy klórmész-tartó vasdoboz lóg, az üveges szekrényben rengeteg orvosi eszköz pihen. A műtőben zöld lepedővel takarták le a műtőasztalt. Az ebédlőben piros kockás terítővel fedett, megterített asztalok állnak, a sparhelten egy hatalmas lábast hagytak.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
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