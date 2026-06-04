Gyógyszerek és vaságyak: titkos orvosi bunkert találtak Magyarországon – Galéria!

Régen elfeledett orvosi bunkert találtak Magyarországon. A létesítmény egykor fontos szerepet tölthetett be, életeket mentettek meg benne, de ma már teljesen elhagyatott. A bunkerben mindent hátrahagytak.

Az orvosi bunkerben egy kisebb műtőt is berendeztek / Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű magyar urbexes több mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket, az eltelt idő alatt rengeteg épületet mutatott be. Nagy sikert aratott például az elhagyatott üdülőközpont, a földalatti laboratórium rejtélye, vagy a kisgyerekes család elhagyatott otthona, ahol bűntény történhetett. Most egy régi orvosi bunkerben járt.

A vasból készült betegágyak bevetve sorakoznak a kórteremben. A falon egy klórmész-tartó vasdoboz lóg, az üveges szekrényben rengeteg orvosi eszköz pihen. A műtőben zöld lepedővel takarták le a műtőasztalt. Az ebédlőben piros kockás terítővel fedett, megterített asztalok állnak, a sparhelten egy hatalmas lábast hagytak.

Nézz be te is az elhagyatott orvosi bunkerbe! A galériát az alábbi képre kattintva nézheted végig: