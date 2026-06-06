Ketyegő időzített bomba az élete: brutális betegség támadta meg a tündéri kisfiút

A mindössze 22 hónapos Kole Pearson pontosan olyan, mint a korabeli gyermekek: imádja Mickey egeret, folyton bújik, és hatalmasakat kacag, mialatt a teste valójában egy ketyegő időzített bomba. Kole ugyanis a Sanfilippo-szindrómával született, ami egy ritka, genetikai úton öröklődő anyagcserezavar – ezt a kegyetlen betegséget a köznyelvben csak gyermekkori demencia néven emlegetik. A kór lényegében elsorvasztja az agyat, a gyerekek pedig idővel elfelejtenek beszélni, járni, enni, végül pedig már a saját szüleiket sem ismerik fel.
A háromgyermekes brit édesanya, Bethany Gordon már a szülőszobában érezte, hogy valami nincs rendben a legkisebb gyerekével. Kole a későbbiekben nem fejlődött megfelelően, 15 hónapos korában még ülni sem tudott magától. Az orvosok ennek ellenére megnyugtatták a családot: mint mondták, szerintük nem volt ok az aggodalomra. Bethany anyai ösztönei viszont egészen mást súgtak. A fordulat 2025 karácsonya után jött, amikor az édesanya meglátott egy videót a közösségi médiában egy Sanfilippo-szindrómás gyermekről.
A szívem a torkomban dobogott, és azonnal tudtam. Kole ikertestvére is lehetett volna, annyira hasonlítottak külsőleg és az orvosi tünetekben is
– emlékezett vissza a drámai pillanatra Bethany Ellesmere Portból.
A diagnózist végül a múlt hónapban az orvosok is megerősítették. Bár a szakemberek elismerték, hogy az anya ébersége miatt sikerült rendkívül korán felfedezni a bajt, a szülők addigi élete teljesen összeomlott – írja a Mirror.
A diagnózis pillanatától kezdve úgy élek, mintha egy állandó fekete felhő lebegne a fejem felett. Egy halálos diagnózist egyetlen szülőnek sem szabadna hallania
– mondta el az édesanya.
A Sanfilippo-szindrómás gyerekek ritkán élik meg a tinédzserkor végét. Kezelés nélkül a kisfiúra biztos halál vár, ám a család nem adja fel. Reményüket egy UX111 nevű új génterápiába vetik, amely javíthatja a hibás gént, ennek azonban csillagászati ára van: körülbelül 2 millió fontba (közel egymilliárd forintba) kerül.
Bethany és párja, Daniel jelenleg próbálnak normális életet biztosítani a másik két gyermeküknek is, miközben minden Kole-lal töltött másodpercet kincsként őriznek meg.
A legnehezebb pillanatok azok, amikor egyetlen villanásra elfelejtem az egészet, és látom őt sétálni, játszani a testvéreivel. Aztán hirtelen visszazuhanok a valóságba a tény miatt, hogy ez nem tart örökké. De megnyugtat a tudat, hogy Kole sosem fogja fel a betegségét. Ha valamit magával visz majd, amikor elhagyja ezt a földet, az a színtiszta szeretet lesz
- mondta el az édesanya.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.