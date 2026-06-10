Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Margit, Gréta névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Galamb Alex hamarosan diplomás tanító lesz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Galamb Alex
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 12:30
Galamb AlexékSütni jó Alapítványpék
Újabb jelentős lépést tett a tanítói diploma megszerzése felé az ország kedvenc roma pékje. Galamb Alex teljesítette az egyetemen a 6. félévet, így jövőre már a szakdolgozatát írja. A család a nyomorból kitört férfire büszkébb, mint valaha.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Galamb Alex neve nem ismeretlen a hazai közvélemény előtt. Az ország kedvenc roma pékje a világjárvány idején a házába invitálta az utcán csavargó gyerekeket, hogy megmutassa nekik, hogyan készül a kakaós csiga. Az egyszeri alkalmat újabb és újabb követte, közben persze az érdeklődők létszáma is megsokszorozódott. Hat éve létrehozta a Sütni Jó! Alapítványt, amely a programja anyagi fedezetéért felel.

Galamb Alex így készíti a süteményt.
Galamb Alex sosem áll le  Fotó: Bors

Alex a mélyből küzdötte fel magát. Általános iskolás korában maga kéredzkedett be a Miskolci Gyermekvárosba, miután az édesanyja megtiltotta neki, hogy iskolába járjon. Szakmát tanult, aztán leérettségizett, majd megnősült. Immár három éve egyetemistának is mondhatja magát, most pedig nagyszerű hírről számolt be: a tanítóképző szakon a 6. félévet is teljesítette.

- Hálás vagyok a tanáraimnak és a feleségemnek. Az egyetemen kaptam magas színvonalú az oktatást, Mónika pedig mindenben támogat. Nélküle nem tartanék itt az életben. Három gyermeket nevelünk együtt szeretetben, ő igyekszik engem tehermentesíteni. Bár maga is dolgozik, otthon ő teremti meg a körülményeket, hogy miután délutánonként hazaérek az egykori szakiskolámból, ahol már oktatóként tevékenykedem, leülhessek a könyveimhez – mondta a Borsnak Alex, aki hozzátette: természetesen a családját sem hanyagolja el. - A nejem néha mondogatja, egy kicsit ideje lenne pihennem, de én inkább a tevékenykedést választom. Sok a feladat az alapítvány körül is, a pártfogoltjaimat sem hanyagolhatom el. Hetente többször járnak hozzánk, hogy a sütés mellett életszemléletet is tanuljanak – mesélte a fiatal pék.

Galamb Alexnek még mindig vannak tervei

Alex elárulta: ha átvette a diplomáját, szeretne valóban tanítóként elhelyezkedni, hogy olyan gyerekeknek segíthessen, amilyen egykor ő maga is volt.

- Annak idején senki nem hitt bennem. Néhány pedagógus egyenesen azt mondta, senki nem lesz belőlem. A legtöbb gyermek, akit folyamatosan ilyen hatások érnek, sajnos hisz a rosszindulatúaknak, pedig az én példám is igazolja, kellő kitartással ki lehet törni a nyomorból.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu