Galamb Alex hamarosan diplomás tanító lesz

Galamb Alex neve nem ismeretlen a hazai közvélemény előtt. Az ország kedvenc roma pékje a világjárvány idején a házába invitálta az utcán csavargó gyerekeket, hogy megmutassa nekik, hogyan készül a kakaós csiga. Az egyszeri alkalmat újabb és újabb követte, közben persze az érdeklődők létszáma is megsokszorozódott. Hat éve létrehozta a Sütni Jó! Alapítványt, amely a programja anyagi fedezetéért felel.

Galamb Alex sosem áll le Fotó: Bors

Alex a mélyből küzdötte fel magát. Általános iskolás korában maga kéredzkedett be a Miskolci Gyermekvárosba, miután az édesanyja megtiltotta neki, hogy iskolába járjon. Szakmát tanult, aztán leérettségizett, majd megnősült. Immár három éve egyetemistának is mondhatja magát, most pedig nagyszerű hírről számolt be: a tanítóképző szakon a 6. félévet is teljesítette.

- Hálás vagyok a tanáraimnak és a feleségemnek. Az egyetemen kaptam magas színvonalú az oktatást, Mónika pedig mindenben támogat. Nélküle nem tartanék itt az életben. Három gyermeket nevelünk együtt szeretetben, ő igyekszik engem tehermentesíteni. Bár maga is dolgozik, otthon ő teremti meg a körülményeket, hogy miután délutánonként hazaérek az egykori szakiskolámból, ahol már oktatóként tevékenykedem, leülhessek a könyveimhez – mondta a Borsnak Alex, aki hozzátette: természetesen a családját sem hanyagolja el. - A nejem néha mondogatja, egy kicsit ideje lenne pihennem, de én inkább a tevékenykedést választom. Sok a feladat az alapítvány körül is, a pártfogoltjaimat sem hanyagolhatom el. Hetente többször járnak hozzánk, hogy a sütés mellett életszemléletet is tanuljanak – mesélte a fiatal pék.

Galamb Alexnek még mindig vannak tervei

Alex elárulta: ha átvette a diplomáját, szeretne valóban tanítóként elhelyezkedni, hogy olyan gyerekeknek segíthessen, amilyen egykor ő maga is volt.

- Annak idején senki nem hitt bennem. Néhány pedagógus egyenesen azt mondta, senki nem lesz belőlem. A legtöbb gyermek, akit folyamatosan ilyen hatások érnek, sajnos hisz a rosszindulatúaknak, pedig az én példám is igazolja, kellő kitartással ki lehet törni a nyomorból.