Megható évfordulóhoz érkezett Galamb Alex: az ország kedvenc roma pékje sem hiszi el, hogy megtörtént a csoda

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 12:30
Hatéves lett a Sütni Jó! Alapítvány. Galamb Alex, a szervezet megálmodója büszke az elért eredményeire, és saját sikerének is érzi, hogy a hozzá rendszeresen járó gyerekek nem buknak meg az iskolában.
Galamb Alex nevéről ma már szinte mindenkinek a szorgalom és a kitartás jut eszébe. A fiatal egyetemista példája azt igazolja: létezik kiút a nyomorból.

Alex gyermekkora akkor ment tönkre, amikor meghalt a családfő. A kisfiú édesanyja képtelen volt a gyermekeiről gondoskodni, ráadásul – azóta sem tudni, hogy milyen elhatározásból – azt is megtiltotta Alexnek és testvéreinek, hogy iskolába járjanak. Alex azonban megtapasztalta, hogy az intézmény falai között a fűtés miatt nem kell fáznia, ráadásul enni is kap. Mindez annyira elbűvölte, hogy az anyai tekintéllyel szembefordulva is bejárt a némi biztonságot is nyújtó iskolába. Az akkor még csak hab volt a tortán, hogy az intézményben tanították is. A pedagógusok legtöbbje nem igazán hitt a fiúban, volt, amelyik ki is mondtak, hogy semmi sem lesz Alexből. Aztán egyszer csak elkezdett könyvtárba járni. No még nem tisztán a tudásvágya miatt, hanem mert ott is törődtek vele egy foglalkozás keretében. Amikor viszont meglátta a csoportosan vonuló egyetemistákat, eldöntötte, hogy egyszer ő is közéjük fog tartozni.

Alex maga kéredzkedett be a miskolci gyermekvárosba, ennek köszönhetően pedig megváltozott az élete. Igyekezett magából a legtöbbet kihozni, és sikerült megszereznie a pékképesítést.

Rájöttem, hogy ha a szakmát el tudtam sajátítani, másra is képes lehetek 

– mesélte Alex a Borsnak. Elhelyezkedett egy cukrászdában, majd beütött a pandémia. A munkahelyére kevesebbet kellett bejárnia, így megfigyelhette a Hernádnémeti utáin kallódó gyerekeket. Így született meg a fejében az elhatározás, hogy biztos jövőképet mutat nekik. A házába hívta őket, hogy közösen süssön velük péksüteményeket. A program egyre népszerűbb lett a faluban, Alex személye és tevékenysége pedig egyre szélesebb körben ismertté vált. Magánszemélyek és vállalkozások is mellé álltak. Volt, aki alapanyaggal, más gépekkel, többek között dagasztóval, habverővel vagy kemencével támogatta. Kezdetben lavórban kellett mosakodnia és a süteményekhez is a kútról hordta a vizet, de mesteremberek bevezették a házába a vizet.

Az ország kedvenc roma pékje a napokban egy ünnepélyes hangvételű posztot tett közzé a Facebookon:

„Hálásak vagyunk minden segítségért, támogatásért, megosztásért és biztató szóért. Köszönjük, hogy velünk vagytok és együtt segíthetünk másokon!” – áll a közleményben, melyben tudatta, hogy a Sütni Jó! Alapítvány immár hatéves.

Alex három gyermeket nevel a feleségével. A család és az alapítvány ügyeinek intézése mellett oktatóként dolgozik az egykori szakiskolájában, és egyetemre is jár, hogy hivatalosan is tanító lehessen.

 

