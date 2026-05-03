„Bár anyaként sajnos megbukott, nagymamaként tökéletesen helytáll” – Galamb Alex befogadta az édesanyját és megbocsátott neki

Galamb Alex három gyermek apjaként nagyon is jól tudja, milyen fontos az anyák szerepe a gyermekek mindennapjaiban. Bár az ő édesanyja annak idején nem tudta ellátni a szülői feladatait, az ország kedvenc roma pékje már megbocsátott Mónikának.

Galamb Alex felköszöntötte az édesanyját Fotó: Sütni Jó! Alapítvány

Alex maga kérte, hogy fogadja be a miskolci gyermekváros, ahol megismerkedett a vízöblítéses vécével és más gyerekek számára teljesen egyértelmű dolgokat is megtanult. Ilyen volt a napi zuhanyzás és az étkezés előtti kézmosás. Úgy érzi, a gyermekvédelmi rendszernek köszönheti, hogy sikeres felnőtt vált belőle, hiszen az intézetben elsajátította a pékszakmát, később leérettségizett, szeptemberben pedig megkezdi az utolsó évfolyamot az egyetemen, mint leendő tanító.

Galamb Alex fontosnak tartja az ünnepeket

A férfi nevét a pandémia idején ismerte meg az ország, amikor az utcán játszó gyerekeket behívta a házába, hogy sütni tanítsa őket. A rögtönzött szakkör sikeres lett, így egyre rendszeresebben és egyre többen jártak hozzá. Az általa létrehozott Sütni Jó! Alapítvány hamarosan 6 éves lesz. A pártfogoltjai minden óra után hazavihetik az általuk készített süteményeket, ráadásul Alextől jövőképet is kapnak. A fiatal pék a szakma mellett, életszemléletet is igyekszik átadni a gyerekeknek. Most például arra biztatta őket, hogy anyák napja alkalmából köszönjék meg a gondoskodást és az életet az asszonynak, akitől az életet kapták.

Még az intézetben is megemlékeztünk az anyák napjáról. Volt, aki május első vasárnapján kikéredzkedett, hogy meglátogathassa és felköszönthesse az édesanyját. Én a sajátommal 8 évig nem tartottam a kapcsolatot, de miután felnőttem, megkerestük egymást és kibékültünk

– mondta a Borsnak Alex, aki évekkel ezelőtt megvásárolt egy házat Hernádnémetin. Az otthonát azóta folyamatosan újítja fel. Kezdetben a víz se volt bevezetve, ma pedig gyönyörű fürdőszobája van. Az ingatlan rendben tartásában az édesanyja is sokat segít.

Bár anyaként sajnos megbukott, nagymamaként tökéletesen helytáll. Bár gyengén lát és rosszul hall, sokat foglalkozik a három gyermekemmel. Nélküle sokkal nehezebb lenne az életünk

– fejezte be Galamb Alex.