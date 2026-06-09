Kétszer csapott le ugyanaz a folyó: ugyanott veszítette el testvérét és unokáját a férfi

A 67 éves Michael Scott számára rémálommá vált az a telefonhívás, amelyet lánya, Zoe intézett hozzá 2023 májusában. A kétségbeesett anya azt kiabálta a telefonba, hogy 16 éves fia, Tyler Wilson a folyóba esett.

A folyó 12 év különbséggel két családtagjuk életét is elragadta

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A fiú a West Yorkshire-ben található Aire és Calder folyónál tartózkodott barátaival, amikor a vízbe ment. Bár jól úszott, a szakértők szerint a hideg víz okozta sokk végzetesnek bizonyult. Holttestét másfél órás kutatás után találták meg.

A folyó nem csak egy életet ragadott el

A család fájdalmát tovább mélyíti, hogy korábban már átéltek hasonló veszteséget. Michael öccse, a 46 éves Andrew Scott körülbelül tizenkét évvel korábban ugyanebben a folyóban vesztette életét. A férfi nem tudott úszni, és egy kövekből kialakított átkelőn csúszott meg, mielőtt a sodrás magával ragadta.

Tyler édesanyja, Zoe mindkét tragédia idején az elsők között érkezett a helyszínre. Elmondása szerint fia pontosan tudta, milyen veszélyes lehet a folyó, hiszen gyermekkorától kezdve figyelmeztették a családi tragédia miatt.

A család szerint a veszteség fájdalma soha nem múlik el. Tyler halála óta három év telt el, mégis úgy érzik, mintha tegnap történt volna minden.

A fiatalok gyakran csak néhány percnyi szórakozást látnak a vízben, pedig nem ismerik a sodrás erejét, a víz alatti veszélyeket vagy a hideg víz okozta sokkot. Egyetlen rossz döntés egész családok életét teheti tönkre

– figyelmeztetnek.

A vízbefulladás Nagy-Britanniában egyre nagyobb problémát jelent: évente átlagosan egy teljes osztálynyi gyermek veszíti életét ilyen balesetekben – írja a Mirror.