Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Félix névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kétszer csapott le ugyanaz a folyó: ugyanott veszítette el testvérét és unokáját a férfi

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fulladás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 13:40
folyótragédia
Felfoghatatlan tragédiát élt át egy brit család: ugyanaz a folyó két szerettüket is elragadta, ráadásul alig több mint egy évtized különbséggel.

A 67 éves Michael Scott számára rémálommá vált az a telefonhívás, amelyet lánya, Zoe intézett hozzá 2023 májusában. A kétségbeesett anya azt kiabálta a telefonba, hogy 16 éves fia, Tyler Wilson a folyóba esett.

A folyó 12 év különbséggel két családtagjuk életét is elragadta
A folyó 12 év különbséggel két családtagjuk életét is elragadta
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A fiú a West Yorkshire-ben található Aire és Calder folyónál tartózkodott barátaival, amikor a vízbe ment. Bár jól úszott, a szakértők szerint a hideg víz okozta sokk végzetesnek bizonyult. Holttestét másfél órás kutatás után találták meg.

A folyó nem csak egy életet ragadott el

A család fájdalmát tovább mélyíti, hogy korábban már átéltek hasonló veszteséget. Michael öccse, a 46 éves Andrew Scott körülbelül tizenkét évvel korábban ugyanebben a folyóban vesztette életét. A férfi nem tudott úszni, és egy kövekből kialakított átkelőn csúszott meg, mielőtt a sodrás magával ragadta.

Tyler édesanyja, Zoe mindkét tragédia idején az elsők között érkezett a helyszínre. Elmondása szerint fia pontosan tudta, milyen veszélyes lehet a folyó, hiszen gyermekkorától kezdve figyelmeztették a családi tragédia miatt.

A család szerint a veszteség fájdalma soha nem múlik el. Tyler halála óta három év telt el, mégis úgy érzik, mintha tegnap történt volna minden.

A fiatalok gyakran csak néhány percnyi szórakozást látnak a vízben, pedig nem ismerik a sodrás erejét, a víz alatti veszélyeket vagy a hideg víz okozta sokkot. Egyetlen rossz döntés egész családok életét teheti tönkre

– figyelmeztetnek.

A vízbefulladás Nagy-Britanniában egyre nagyobb problémát jelent: évente átlagosan egy teljes osztálynyi gyermek veszíti életét ilyen balesetekben – írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu