Szívszorító tragédia: meghalt a fiatal focista, miután évekig küzdött a ritka betegséggel

Megrendítő veszteség rázta meg a Loganville High School iskola közösségét, miután elhunyt Gunnar Redding Bible, az iskola 16 éves, amerikai foci játékosa, aki a beszámolók szerint hosszú és bátor küzdelmet vívott egy rendkívül súlyos, egészségügyi állapottal.

A fiatal focistát az egész iskola gyászolja / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Tragikusan fiatalon elhunyt a focista

Az Atlanta térségében működő iskola a család nevében jelentette be a fiú halálhírét a közösségi oldalán. A bejegyzésben arra kérték az embereket, hogy gondoljanak Gunnar szeretteire és az egész iskola közösségére. Hozzátették: a tinédzser a napokban hunyt el, miután hosszú és bátor harcot folytatott a betegségével.

Köszönjük, Gunna, az erődet, a szívedet és azt a hatást, amelyet a csapatunkra és a közösségünkre gyakoroltál. Soha nem felejtünk el

– olvasható az iskola által kiadott közleményben.

Gunnar édesanyja, Teresa Redding a múlt hónapban egy adománygyűjtő oldalon osztotta meg, hogy a fiát a Children's Healthcare of Atlanta kórházba szállították, ahol Guillain–Barré-szindrómát, tüdőgyulladást és lupuszt diagnosztizáltak nála. Az édesanya akkor azt írta: a fia mindössze 16 éves, egész életében sportolt, az állapota miatt azonban már nem képes mozgatni a végtagjait. A bejelentésből az is kiderült, hogy Gunnar a kórházi felvétele óta lélegeztetőgépen volt. Ahogy az állapota romlott, a fiú már csak pislogással tudott kommunikálni. A család arról is beszámolt, hogy a fiatalnál veseszövődmények alakultak a kezelés ideje alatt.

A Mayo Clinic meghatározása szerint a Guillain-Barré-szindróma olyan állapot, amelynél a szervezet immunrendszere az idegeket támadja meg, és gyengeséget, zsibbadást vagy akár bénulást is okozhat. A lupusz szintén autoimmun betegség: ilyenkor az immunrendszer a szöveteket és a szerveket támadja.

A család által indított gyűjtésen több mint 7000 dollár, vagyis nagyjából 2,5 millió forint gyűlt össze Gunnar orvosi költségeinek fedezésére. A helyi sajtó szerint a Loganville High Schoolban lufieregetést is szerveztek a fiú emlékére. Az iskola vezetőedzője, Nic Snowden fájdalmas szavakkal búcsúzott a fiatal sportolótól.

Mindannyiunknak nagyon fogsz hiányozni, Gunnar

– üzente a tréner, a People beszámolója szerint.