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Tragédiába fordult a nászút: rémült felesége szeme láttára hunyt el a fiatal férfi

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 26. 22:00
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Nem sokkal az esküvő után következett be a felfoghatatlan. A 27 éves férfi és felesége a nászútját töltötte Törökországban, amikor az önfeledt nyaralás tragédiába csapott át.
Bors
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Újdonsült felesége szeme láttára vesztette életét egy fiatal férfi, miután fejjel előre a vízbe ugrott. A 27 éves Süleyman Sariefe a párjával Törökországba utazott, hogy megünnepeljék a házasságkötésüket, amikor a nászút harmadik napján, június 6-án bekövetkezett a felfoghatatlan.

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Rémült felesége szeme láttára hunyt el a fiatal férfi / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Rémült felesége szeme láttára hunyt el a fiatal férfi

Az ifjú férj ekkor a feleségével az óceánba ugrott egy magas helyről, melynek során súlyos sérüléseket szenvedett, többek közt a fejét is beverte. Az ugrást követően a férfit még élve sikerült kihúzni a vízből, azonban kritikus állapotban volt, mialatt a törökországi Fethiye városában lévő kórházba szállították, ahol az orvosok minden erejükkel küzdöttek azért, hogy megmentsék. Sajnálatos módon végül nem jártak sikerrel: Süleyman 11 nappal az ugrás után belehalt a sérüléseibe.

Később kiderült, hogy a férfi - aki a hírek szerint egy Turgutlu városában lévő savanyúsággyárban dolgozott -, fejsérülést, valamint súlyos gerincsérüléseket szenvedett, amelyek végül végzetesnek bizonyultak. A felesége állítólag végignézte, amint a férfi lezuhan, majd azt is, ahogy kihúzzák őt a vízből. A mentők ezután a közelben található Mugla Sitki Kocman Orvosi Egyetem Kórházába vitték az ifjú férjet, ahol két héttel később halottnak nyilvánították. A temetését a Kutuk Minare mecsetben tartották - írja a LADBible.

 

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