„Nem hiszem el, hogy itt hagytál bennünket” – Halálos baleset az M2-esen: ifjú férj az áldozat

A halálos baleset az M2-esen történt, csütörtökön (február 19.) reggel, ahol két autó ütközött össze frontálisan Rétság közelében. Az egyik kocsi sofőrjét, a fiatal férjet, B. Rolandot már nem lehetett megmenteni, a helyszínen meghalt. Roland családja összetört a baleset után, nem tudják feldolgozni az elvesztését.

A halálos baleset helyszínelése az M2-es autópályán Fotó: Rendőrség

Rejtély, hogyan történt a halálos baleset

Egyelőre nem tudni, hogyan történt a frontális, halálos baleset, a rendőrség azonban elmondta: a halálos áldozaton kívül három másik ember megsérült.

Egy személy életet vesztette, és hárman sérültek meg abban a balesetben, amely az M2-as autóúton a 48 kilométerszelvényben lévő csomópontnál, Vác külterületén történt, február 19-én 6 óra 55 perckor

– közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Információink szerint az M2-esen, a baleset után több autós is azonnal lefékezett és odarohantak a két roncshoz, emellett a mentősöket és a rendőröket is értesítették. Sajnos a fiatal áldozatot már nem lehetett megmenteni, a többi sérültet azonban kórházba vitték, a rendőrség pedig lezárta a szakaszt. A fiatal B. Roland családja a történtek óta romokban hever, több tucat ember gyászolja a férfit. Még ők sem értik, hogyan is történhetett a beleset.

Információink szerint Roland évek óta vezetett, közösségi oldala szerint büszke tulajdonosa volt egy BMW-nek, amiért valósággal rajongott.

Mint kiderült, a férfi mindössze fél éve házasodott meg: ekkor vette el élete szerelmét, Adriennt. A pár ekkor még földöntúli boldogságáról posztolt, törökországi nászútjukról is örömmel számoltak be szeretteiknek. A házaspár ekkor még boldogan köszönte meg Istennek, hogy egybekelhettek.

A gyorsan kiérkező mentők már nem tudtak segíteni Rolandon Fotó: Máté Krisztián / Bors / Illusztráció

Így gyászolják Rolandot

Most azonban már csak a gyász maradt számukra, Roland elvesztését képtelenek feldolgozni:

Nem hiszem el, hogy itt hagytál bennünket, nagyon hiányozni fogsz, testvérem, sosem feledlek el, mindig emlékezni fogok rád és arra, amiket csináltunk gyerekként… Remélem, jó helyen vagy odafent és az angyalok vigyáznak rád

– írta összetörten egy szerette.

Leszállt egy angyal és elvitt téged tőlünk. Felfoghatatlan, a szívemben örökké élni fogsz, Rolim. Már nem jössz hozzánk, pedig megígérted

– írta másikuk. A rendőrség vizsgálja az ügy körülményeit