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"Egy fiatal élet túl korán kihunyt..." - Egy héttel az esküvője előtt hunyt el a menyasszony

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 22:00
halálos autóbalesetesküvőtragédia
A lánybúcsú alatt következett be a tragédia. A menyasszony alig pár nappal az esküvő előtt hunyt el, miután az autó, amelyben utazott, egy másik járművel ütközött.
Bors
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Autóbalesetben vesztette életét az a menyasszony, aki a lánybúcsúját ünnepelte Görögországban, amikor bekövetkezett a tragédia. A 37 éves Sara Ceccantini Míkonosz szigetén nyaralt, mikor az autó, amelyben utazott, egy másik járművel ütközött - mindez ráadásul alig pár nappal az esküvője előtt történt.

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Az esküvő előtt pár nappal vesztette életét a menyasszony / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Az esküvő előtt pár nappal vesztette életét a menyasszony

Úgy tudni, Sara egyike volt annak a négy utasnak, akik az érintett autóban utaztak: a baleset idején - amelynek a körülményeit a hatóság jelenleg vizsgálják -, a menyasszony a hátsó ülésen foglalt helyet. Az olasz állampolgárságú nőt, aki Rómától 225 kilométerre északkeletre, Arezzo városában élt, ezután kritikus állapotban szállították kórházba, ám nem sokkal később belehalt a sérüléseibe. Úgy tudni, egy barátja, aki vele együtt utazott, szintén megsebesült, ő jelenleg is lábadozik.

Sara alig pár nappal később ment volna feleségül a vőlegényéhez, Luca Bugiallihoz, valamint egy kislányt maga mögött hagyott félárván, aki a hírek szerint alig hároméves.

Sara tragikus halála mélyen érintette az egész közösségünket. Egy fiatal élet túl korán kihunyt, éppen akkor, amikor élete egyik legszebb napjára készült. Legmélyebb részvétemet szeretném kifejezni a családjának, a szeretteinek és mindazoknak, akik ismerték és szerették őt

- fejezte ki együttérzését Marcello Comanducci, Arezzo polgármestere egy Facebook-bejegyzésben, mialatt egy, a nő lakhelyéhez közeli település, a San Giovanni Valdarno önkormányzata is tisztelgett a fiatal édesanya emléke előtt.

Közösségünket mélyen megdöbbentette Sara Ceccantini tragikus halála, aki néhány nappal az esküvője előtt autóbalesetben hunyt el Görögországban. Sara egy fiatal nő volt, és nagyra becsült szakember. A napokban kellett volna feleségül mennie Luca Bugiallihoz, akinek az édesapjának vállalkozása van a San Giovanni-i Via Lavagnini-n. San Giovanni Valdarno teljes közössége őszinte részvétét fejezi ki Sara családjának, kislányának, Lucának és minden szerettének, osztozva a gyászban, amely mélyen megérintette a régiónkat

- olvasható a közleményben, a People beszámolója szerint.

 

 

 

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