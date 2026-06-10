Rejtélyes lelet a suli pincéjéből: Közel 40 évig hitte magáról, hogy kibukott a gimiből a drog- és alkoholproblémákkal küzdő férfi

Elképesztő, mire képes a bűntudat, ha az ember éveken át a függőség mocsarában él. Az ohiói Shawn Hughes közel negyven esztendőn át hordozta magával a kudarc bélyegét: szentül meg volt győződve arról, hogy egy fiatalkori mulasztás miatt még a középiskolát sem tudta elvégezni. Miután megjárta a poklok poklát, 58 évesen döntött úgy, hogy egy rehabilitációs központ lakójaként végre egyenesbe hozza az életét, és felnőttként szerzi meg az érettségit. Arra azonban a legvadabb álmaiban sem számított, hogy az iskolapadban nem a jövőjét kezdi el felépíteni, hanem egy évtizedes, egészen elképesztő titokra derül fény.

A megkerült érettségi mindent megváltoztatott Shawn Hughes életében Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Shawn azután döntött úgy, hogy megszerzi a hiányzó középiskolai bizonyítványát, hogy bevonult a Prospect House nevű rehabilitációs központba. Elszánt volt, tanulni akart. Három hét után azonban jött a feketeleves, de most a lehető legjobb értelemben.

Három hete jártam az órákra, amikor behívtak az irodába. Azt mondták: 'Shawn, te már leérettségiztél.' Csak néztem rájuk: Mi van? Én azért jöttem ide, hogy letegyem a vizsgákat!

– emlékezett vissza a férfi.

38 évig porosodott az érettségi a pincében

De hogyan történhetett ilyen bődületes tévedés? A sztori egészen 1987-ig nyúlik vissza. Shawn akkor a Woodward középiskolába járt, de a nyári suli utolsó napjairól hiányzott.

Azt a három napot kihagytam, amit kijelöltek nekünk, így egyszerűen készpénznek vettem, hogy megbuktam, nem érettségiztem le

– magyarázta.

A valóság ezzel szemben az, hogy a férfi sikeresen leérettségizett, a hivatalos papírja pedig az elmúlt 38 évet az iskola pincéjében, egy poros aktakupac mélyén töltötte.

A függőség poklából a dobogó tetejére

A hihetetlen felfedezésnek köszönhetően Shawn végre átélhette azt, amitől a sors évtizedekre megfosztotta: május 28-án, csütörtökön büszkén vonulhatott fel a végzősök ünnepségén. Ez a papír azonban sokkal többet jelent számára egy sima bizonyítványnál. Shawn mögött ugyanis kemény évek állnak, megjárta a poklot, mire idáig eljutott.

Mielőtt gyerekeim születtek, alkoholista voltam, a bírósággal is meggyűlt a bajom

– vallotta be őszintén. Bár egyszer sikerült nyolc évre józannak maradnia, visszaesett, és 25 éven át rombolta magát. Végül a szintén harmincöt éve józan nővérétől kért segítséget, mert tudta: ha így folytatja, meghal.