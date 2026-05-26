A börtön árnyéka: Magát hibáztatja fia függőségéért az egykori bankrabló

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 18:45
A múlt bűnei mindig utolérik az embert, de van, hogy a legsúlyosabb árat a gyerekeink fizetik meg értük. Az egykori ismert bankrabló, Latinovits Károly most megrázó őszinteséggel vallott arról a fojtogató bűntudatról, ami éveken át marta a lelkét.

Négy pénzintézet kirablása, fegyveres elkövetés, hajsza és a Terrorelhárítási Központ drámai rajtaütése – egykor ettől volt hangos a sajtó, amikor a sikeres vállalkozóból lett bankrabló sorsa megpecsételődött. Latinovits Károly története kész krimi, ám a legfájdalmasabb fejezetet nem a rácsok mögött, hanem a szabadulása után, a saját családjában írta az élet. Károly ma már elismert író, ám szentül hiszi, hogy fia miatta jutott el a drogrehabilitáció pokláig. Amikor a kilencéves kisfiának a legnagyobb szüksége lett volna az apai mintára és a biztonságra, Károly egy zárkában ült. Ez a hiány pedig olyan sebeket ejtett a gyermek lelkén, amelyek később egyenesen a kábítószerek pusztító világába sodorták a fiút.

Latinovits Károly az egykori bankrabló szabadulása óta először beszél őszintén a bűncselekményekről és fia függőségéről Fotó: beküldve

Az egykori bankrabló családi drámája

 

Ami beindította, az a fiamnak a drogrehabilitációra való kerülése, illetve az odáig vezető folyamat, és egy szembenézést indított be bennem... Leginkább ezt őneki szántam, illetve a családunknak

 – vallotta be megtörten Károly.

„Nem tudtam vele lenni” – Későn jött a bűnbánat?

Az apa pontosan tudja, hogy a börtönévek miatt fia zaklatottabb életet kapott, és védtelen maradt a démonokkal szemben. Károly tehetetlenül nézte végig a fia lejtmenetét, miközben marta a lelkiismeret-furdalás, hogy pont a legfontosabb fejlődési szakaszban hagyta magára gyermekét.

Ez biztos, hogy közrejátszott, hiszen nem tudtam vele lenni fontos években. Zaklatottabb élet jutott neki... ő az a típus, aki jobban befelé zárkózó és nehezebben feldolgozó, nehezebben kibeszélő típus, és én nem tudtam neki segíteni 

– mondta Károly, aki maga is közel került a függőségekhez, így pontosan átérzi a helyzet súlyát. 

Nagyon meg tudom érteni... nagyon könnyű eljutni odáig, és nagyon nehéz onnan kijönni.

A családban a börtön és a függőség sosem volt tabu. A most 25 éves fiatalember végül emberfeletti küzdelemmel, sikeresen végigcsinálta az egyéves rehabilitációt, és társai szemében is példaképpé vált. Apa és fia kapcsolata ma már stabil, a fiú Károly védelme alatt, napról napra erősödik érzelmileg.

Bajcsy Norbert felépülő függő, Ambrus Attila "Viszkis" és Latinovits Károly egykori bankrabló együtt mesélnek felépülésről, bankrablásról, függőségről és újrakezdésről Fotó: beküldve

Újrakezdők a pódiumon: Sokkoló igazságok

Ez a fájdalmas belső utazás és a szabadulás ihlette Latinovits Károly A függőség, bankrablások, rehab című új könyvét. A kötet bemutatóján a szerző mellett olyan „újrakezdők” kapnak szót, mint Ambrus Attila, a Viszkis, aki szintén megjárta a bankrablások és a hosszú börtönévek mélységeit, valamint Bajcsi Norbert felépülő mentor, aki kulcsszerepet játszott Károly fiának megmentésében. Az est házigazdája, B. Szabó Noémi festőművész lesz.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
