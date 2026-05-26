A börtön árnyéka: Magát hibáztatja fia függőségéért az egykori bankrabló

Négy pénzintézet kirablása, fegyveres elkövetés, hajsza és a Terrorelhárítási Központ drámai rajtaütése – egykor ettől volt hangos a sajtó, amikor a sikeres vállalkozóból lett bankrabló sorsa megpecsételődött. Latinovits Károly története kész krimi, ám a legfájdalmasabb fejezetet nem a rácsok mögött, hanem a szabadulása után, a saját családjában írta az élet. Károly ma már elismert író, ám szentül hiszi, hogy fia miatta jutott el a drogrehabilitáció pokláig. Amikor a kilencéves kisfiának a legnagyobb szüksége lett volna az apai mintára és a biztonságra, Károly egy zárkában ült. Ez a hiány pedig olyan sebeket ejtett a gyermek lelkén, amelyek később egyenesen a kábítószerek pusztító világába sodorták a fiút.

Az egykori bankrabló családi drámája

Ami beindította, az a fiamnak a drogrehabilitációra való kerülése, illetve az odáig vezető folyamat, és egy szembenézést indított be bennem... Leginkább ezt őneki szántam, illetve a családunknak

– vallotta be megtörten Károly.

„Nem tudtam vele lenni” – Későn jött a bűnbánat?

Az apa pontosan tudja, hogy a börtönévek miatt fia zaklatottabb életet kapott, és védtelen maradt a démonokkal szemben. Károly tehetetlenül nézte végig a fia lejtmenetét, miközben marta a lelkiismeret-furdalás, hogy pont a legfontosabb fejlődési szakaszban hagyta magára gyermekét.

Ez biztos, hogy közrejátszott, hiszen nem tudtam vele lenni fontos években. Zaklatottabb élet jutott neki... ő az a típus, aki jobban befelé zárkózó és nehezebben feldolgozó, nehezebben kibeszélő típus, és én nem tudtam neki segíteni

– mondta Károly, aki maga is közel került a függőségekhez, így pontosan átérzi a helyzet súlyát.

Nagyon meg tudom érteni... nagyon könnyű eljutni odáig, és nagyon nehéz onnan kijönni.

A családban a börtön és a függőség sosem volt tabu. A most 25 éves fiatalember végül emberfeletti küzdelemmel, sikeresen végigcsinálta az egyéves rehabilitációt, és társai szemében is példaképpé vált. Apa és fia kapcsolata ma már stabil, a fiú Károly védelme alatt, napról napra erősödik érzelmileg.