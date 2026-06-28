Sokk a parkban: 3 éves gyermekre dőlt egy emlékmű, tragédiát okozott

Felfoghatatlan fájdalmat kell átélnie minden egyes nap 2026 áprilisa óta a szülőknek. Mindössze 3 éves gyermeküket egy emlékmű zúzta halálra egy parkban. A kis Kaleb Ortega az édesapjával és testvérével tartózkodott a washingtoni helyszínen, amikor hirtelen bekövetkezett a tragédia, amelynek nem volt előjele. A legszívszorítóbb ráadásul, hogy Kalebet abba a kórházba szállították, ahol édesanyja, Claudia dolgozott ápolónőként. Sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy még aznap életét vesztette.

Előjel nélkül dőlt a háromévesre az emlékmű: nem lehetett már segíteni rajta. Fotó: GoFundMe

Ami egy átlagos, boldog napként indult, tele játékkal és nevetéssel, elképzelhetetlen tragédiává vált, amely túl korán ragadta el tőlünk Kalebet. Senki sem számított arra a mérhetetlen fájdalomra, amely ezután következett. Bár a gyász elviselhetetlen, kapaszkodunk azokba a gyönyörű emlékekbe, amelyeket nekünk adott. Ezek felbecsülhetetlen ajándékok

- nyilatkozták.

Előjel nélkül dőlt a háromévesre az emlékmű

A család több olyan céget is beperelt, amelyek részt vettek az emlékmű kivitelezésében. A kereset szerint az emlékmű rendkívül nehéz volt és instabil, továbbá nem volt rajta figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy veszélyt jelenthet.

Kaleb mindig mozgásban volt. Akkor volt a legboldogabb, amikor játszhatott, felfedezhette a világot és akkor, amikor a nővérével lehetett, aki egyben a legjobb barátja is volt. Órákat játszottak mindig.

Jelenleg nem ismert, hogy a család mekkora összegű kártérítést követel a perben, írja a LadBible.