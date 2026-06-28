Sokk a parkban: 3 éves gyermekre dőlt egy emlékmű, tragédiát okozott

Felfoghatatlan fájdalmat kell átélnie minden egyes nap 2026 áprilisa óta a szülőknek. Mindössze 3 éves gyermeküket egy emlékmű zúzta halálra egy parkban. A kis Kaleb Ortega az édesapjával és testvérével tartózkodott a washingtoni helyszínen, amikor hirtelen bekövetkezett a tragédia, amelynek nem volt előjele. A legszívszorítóbb ráadásul, hogy Kalebet abba a kórházba szállították, ahol édesanyja, Claudia dolgozott ápolónőként. Sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy még aznap életét vesztette.
Ami egy átlagos, boldog napként indult, tele játékkal és nevetéssel, elképzelhetetlen tragédiává vált, amely túl korán ragadta el tőlünk Kalebet. Senki sem számított arra a mérhetetlen fájdalomra, amely ezután következett. Bár a gyász elviselhetetlen, kapaszkodunk azokba a gyönyörű emlékekbe, amelyeket nekünk adott. Ezek felbecsülhetetlen ajándékok
- nyilatkozták.
A család több olyan céget is beperelt, amelyek részt vettek az emlékmű kivitelezésében. A kereset szerint az emlékmű rendkívül nehéz volt és instabil, továbbá nem volt rajta figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy veszélyt jelenthet.
Kaleb mindig mozgásban volt. Akkor volt a legboldogabb, amikor játszhatott, felfedezhette a világot és akkor, amikor a nővérével lehetett, aki egyben a legjobb barátja is volt. Órákat játszottak mindig.
Jelenleg nem ismert, hogy a család mekkora összegű kártérítést követel a perben, írja a LadBible.
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