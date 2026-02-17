Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
160 milliót költött arra, hogy élő Barbie-baba legyen – most visszacsinálna mindent!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 15:30
Ennyi volt. Az élő Barbie-baba úgy érzi, mindent kihozott a testéből.

Egy igen komoly luxusotthon árát költötte a testére az élő Barbie-baba, most azonban újabb vagyonokat fizet majd a plasztikai sebészeknek, hogy eltávolítsák az implantátumait és valamelyest visszavegyenek azokból az extrém módosításokból, amik miatt korábban jó párszor kés alá feküdt.

Stephanie évek során lett élő Barbie-baba. Most úgy érzi: ideje visszatérni egy kicsivel természetesebb külsőhöz
Stephanie évek során lett élő Barbie-baba. Most úgy érzi: ideje visszatérni egy kicsivel természetesebb külsőhöz  Fotó: YouTube

Stephanie Palomares Instagram-modell. Pontosan tudta, amikor elkezdte ezt a szakmát, hogy csak akkor érhet el igazán komoly sikereket, ha felfigyelnek rá. Ezt pedig csakis extrém megjelenéssel érheti el. A fiatal nő épp ezért nem sajnálta a pénzt a különböző beavatkozásokra: összesen félmillió dollárt, azaz átszámítva nagyjából 160 millió forintot költött arra, hogy olyan alakja legyen, amit a természet nem képes megadni, csak a plasztikai műtétek. Számítása be is jött: közösségi oldalát 2,3 millió ember követi, és bizony elég szépen meg is él mindebből. Most azonban úgy érzi, ezzel a testtel már elérte, amit akart, kiszolgálta a műmell és a gigafenék, így szépen lassan elkezdett megszabadulni a legextrémebb testmódosításoktól.

Újra átlagos nő lesz az élő Barbie-baba?

Stephanie a Truly kamerái előtt felfedte: az utóbbi időben két mellkisebbítő és két fenékkisebbítő műtéten is átesett, és más töltőanyagoktól is megszabadult. Persze ezek a beavatkozások legalább olyan fájdalmasak, mint amiken akkor esett át, amikor plasztik-Barbie-vá műttette magát, és alaposan meg is terhelik a szervezetét, a pénztárcájáról nem is beszélve: eddig 60 ezer dollárt (átszámítva 20 millió forintot) költött a visszafordító beavatkozásokra.

Persze mindez nem azt jelenti, hogy újra teljesen átlagos külsőt szeretne magának, csupán azt, hogy a legextrémebb ívektől és méretektől már megválna. A most 30 éves nő soha nem rejtette véka alá, hogy elsősorban a pénzért vállalta be a műtéteket. Most már eléggé megszedte magát, illetve eléggé megismerték a nevét. Úgy érzi, innentől picit "átlagosabb" külsővel is boldogulni fog.

"Azért alakítom vissza magam, mert úgy érzem, az a régi külső soha nem voltam igazán én, mintha csak egy szerepet játszottam volna" - jelentette ki.

 

