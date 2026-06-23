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Bizarr eset: egy elhunyt hamvait rejtette a neten rendelt urna

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors urna
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 23. 21:00
hamvakelhunyt
A család nem először került ilyen helyzetbe.

Sokkoló felfedezést tett egy amerikai család, miután rájöttek: online vett urnájuk egy idegen ember hamvait tartalmazza. A néha Dorothy Kuspis családja azok után vette az interneten az urnát, hogy a 98 éves nagymama májusban elhunyt. Hamvainak megőrzésére egy kis, rézből készült, szív alakú urnát rendeltek egy külső eladótól. A történtekről Dorothy unokája, Ashleigh számolt be, kiemelve: a tárgy már első ránézésre porosnak tűnt. A kinyitása után jöttek rá: nem egyszerű szennyeződésről volt szó.

Elhunyttal együtt érkezett a neten vett urna
Elhunyttal együtt érkezett a neten vett urna
 Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Amikor lehajtottam az urna hátlapját, és akkor vettem észre, hogy maradványok vannak benn. Arra gondoltam: "Ki vagy te, és hogyan kerültél ide?” 

– emlékezett vissza Ashleigh, aki egyszerre volt teljesen ledöbbenve és érezte magát rettentően kellemetlenül, mígnem kiderült, az az urna egy másik, elhamvasztott személy földi maradványait tartalmazta, aki valamilyen hiba folytán az új termékkel együtt került kiszállításra.

Nem ez volt az első alkalom, hogy elhunyt személy hamvaira leltek

Volt már hasonló tapasztalatunk. Évekkel ezelőtt a férjemmel hamvakat találtunk egy dobozban egy sikátorban, ahol akkor laktunk

– árulta el Ashleigh, aki akkor a párjával együtt átadta a maradványokat a hatóságoknak, míg most azzal a személlyel léptek kapcsolatba, akitől vették az urnát, azonban választ nem kaptak, csak teljes visszatérítést

A történtek óta már beszereztek egy másik urnát is Dorothy számára, ezúttal különös figyelmet fordítva arra, hogy minden rendben legyen. De azt is elárulták, a véletlenül hozzájuk került elhunyt, ismeretlen személyt is szeretnék méltó módon örök nyugalomra helyezni:

Nem akartam, hogy visszakerüljön a raktárba, majd valaki más megvásárolja ugyanazt az urnát, és egy ilyen érzékeny pillanatban ugyanezzel szembesüljön. Ez az ember is megérdemli a tiszteletet

– idézte Ashleight a LadBible.

 

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