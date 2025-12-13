Megdöbbentő, új fejlemény az ország legidősebb Duchenne-szindrómás betegéről - a Bors segített Péternek

A gyógyíthatatlan betegség első tünetei Csikós Péternél még gyermekkorában jelentkeztek. A 41 éves férfi a legidősebb, aki Magyarországon ezzel a betegséggel küzd. Orvosai nehéz döntés elé állították, mert az életben maradása a tét.
Péter négyéves korában feltűnően sokat esett el. Hatéves korában achilles műtéten is átesett, aztán csak később sikerült az orvosoknak felállítaniuk a valós diagnózist, ami lesújtó volt a gyermek számára.
Szembesítettek vele, hogy Duchenne-szindrómában szenvedek, ezért az izmaim folyamatosan sorvadnak, és 12 éves koromra már kerekesszékbe kényszerültem. Az állapotom folyamatosan romlik, így ma már a betegség a légzőizmaimat is érinti
– mondja szomorúan Péter, akinek életében megkezdődött a visszaszámlálás. A megfelelő oxigénellátás miatt folyamatosan emelni kell a lélegeztetőgép nyomását, ami miatt már 15 légmelle is volt a fiatalembernek. Lassan elérkezik a pillanat, amikor már a gégemetszés elkerülhetetlen lesz, hogy kevesebb nyomással is lélegezni tudjon, ezzel csökkentve az újabb légmell kockázatát.
A beavatkozás után, többé egy szó sem fogja tudni elhagyni a számat. Nem maradt más választásom, ha életben akarok maradni, be kell ezt vállalnom
– folytatja szomorúan a fiatalember, aki a betegsége miatt szűkös anyagi keretek között él.
A sok rossz ellenére, szerencsére történnek velem nagyon jó dolgok is. Miután a Borsban olvastak rólam, megkeresett egy budapesti család. Személyesen is eljöttek hozzám Egerbe, hogy vásároljanak egy légtisztító berendezést, ami az én állapotom miatt nagyon fontos eszköz, mert a vírusokat és a port megszűri a levegőben. Én sajnos nem tudtam volna megvenni. Nagyon meghatódtam, hogy vannak még ilyen önzetlen emberek is, akik ennyire szívükön viselik mások sorsát. Már csak a gázkazán cseréjét kell megoldani, és békésen tudok majd élni az otthonomban
– zárja a beszélgetést Péter, aki bízik benne, hogy a kazán cseréjében is segítségre siet valaki.
