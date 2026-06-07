A terhesség mellékhatásának hitték a csomót - már csak hónapjai vannak hátra az édesanyának

Egy háromgyermekes anyukának már csak hónapjai lehetnek hátra, miután a terhesség mellékhatásának hitt tünetről a szülés után kiderült, hogy halálos betegség jele volt.

Terhesség mellékhatásának hitték a rák tünetét Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Nem terhesség mellékhatása volt az aggasztó tünet

2025 februárjában a 28 éves, harmadik gyermekével 31 hetes terhes Holly Stubbs egy csomót vett észre a nyelvén. Fogorvosa szerint terhességi granulómáról volt szó - egy nem rákos elváltozásról, amely a szülés után magától eltűnik.

Ám áprilisra a csomó megnőtt, és evés közben kellemetlenséget okozott. Stubbs ekkor már nem hitt az orvosoknak, ezért műtét során biopsziát végeztek - kiderült, hogy első stádiumú nyelvrákja van.

Egész nap azon tűnődtem, vajon a gyerekeim anya nélkül nőnek-e fel, vajon a babám biztonságban megszületik-e, és miért mondták nekem annyiszor, hogy ez nem lehet rák hiszen nem dohányzom és nem iszom

- mondta.

Az anyuka júniusban világra hozta gyermekét, és ekkor az ultrahangok szerint a rák nem terjedt tovább. Júliusban azonban megelőző nyaki disszekciót végeztek rajta, hogy biztosak legyenek, majd a beavatkozás során kiderült, hogy a rák valójában már áttétet képzett.

Áttétet képzett, és összetett módon ugrált a nyirokcsomók szintjei között.

2025 augusztusában Stubbs hathetes, nagy dózisú sugárkezelést kezdett. Ez hónapokig gyötrelmes mellékhatásokkal járt, többek között tüdőgyulladással, ami miatt a karácsonyt is kórházban töltötte. Szerencsére a vizsgálatok később nem mutattak betegségre utaló jelet, így úgy tűnt, hogy remisszióba kerülhet.

2026 elején azonban újra fájdalmat érzett az állkapcsában. Az orvosok ismét a bölcsességfogakat okolták, de Stubbs tudta, hogy valami nincs rendben ezért újabb vizsgálatokat kért. Ekkor derült ki, hogy egy 2,5 centiméteres daganata van, és a rákja mára gyógyíthatatlan.

Ez még csak nem is a legijesztőbb. Most áttétet képzett a tüdőmbe. Az orvosok szerint hónapjaim vannak, nem éveim.

Stubbs elmondta, hogy immunterápiás lehetőségeket vizsgálnak, de az orvosok világossá tették: jelenleg csak palliatív ellátásról lehet szó. Mindezek ellenére igyekszik megőrizni pozitív hozzáállását, hiszen három gyermek mellett elmondása szerint mást nem engedhet meg magának - írja az AOL.