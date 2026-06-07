Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Róbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A volán mögött lett rosszul a rendőr - tudta nélkül egy alma méretű daganat nőtt az agyában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors agydaganat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 17:30
balesetrendőrdaganat
Egy szolgálatban lévő amerikai rendőr autóbalesetet szenvedett Tennessee államban, miután vezetés közben roham tört rá. Csak a kórházban derült ki, hogy pontosan mi okozta a rosszullétet.

Döbbenetes fordulatot vett egy közlekedési baleset Tennessee államban. Matthew Hillis rendőr szolgálat közben vezetett, amikor váratlanul rosszul lett, elvesztette uralmát a jármű felett, és egy lakóházba csapódott. A balesetet követő vizsgálatok során az orvosok olyan daganatot fedeztek fel, amelyről a férfi addig semmit sem tudott.

Daganatot találtak a férfi agyában a balesete után
Daganatot találtak a férfi agyában a balesete után
Fotó: metamorworks / shutterstock

A Greenbrieri Rendőrkapitányság korábban közölte, hogy egyik szolgálatban lévő rendőrük május 8-án hajnalban balesetet szenvedett egy egészségügyi vészhelyzet miatt. A férfit kórházba szállították, ahol stabil állapotban kezelték.

Daganatot találtak a rendőr agyában

A következő napon érkezett a váratlan diagnózis: az orvosok megállapították, hogy a rendőr egy rohamot kapott, amelyet egy korábban fel nem ismert agydaganat okozott.

Hillis később felidézte a balesetet megelőző pillanatokat.

Bevettem a második kanyart, amikor hirtelen megfeszült a testem. A látásom teljesen megváltozott, minden különböző színekbe váltott, majd szinte eltűnt. Az egyetlen dolog, amire gondolni tudtam, az volt, hogy meg kell állítanom az autót. Ezután semmire sem emlékszem

– mondta.

A kórházban az orvosok közölték vele, hogy az agydaganat mérete egy almáéval vetekszik.

Azt mondták, akkora volt, mint egy alma, és fogalmam sem volt róla, hogy ott van

– mesélte.

A rendőrt három nappal később megoperálták. A műtét után azonban nehéz időszak következett.

Amikor kijöttem a kórházból, úgy éreztem magam, mint egy zombi. Nem értettem, mit mondanak nekem az emberek. Beszélni sem tudtam. A családom meglátogatott, én pedig csak ültem és néztem őket, miközben hallgattam, amit mondanak, mert egyszerűen nem tudtam felfogni

– emlékezett vissza.

A baleset után a rendőr felkereste azt a nőt is, akinek a házába belecsapódott.

Engem sokkal jobban megviselt, hogy kárt tettem az otthonában, mint az, hogy daganatom van

– mondta.

Elmondása szerint a nő éppen a romokat takarította, amikor odalépett hozzá.

Azt mondtam neki: asszonyom, szeretnék bocsánatot kérni, mert én vagyok az a rendőr, aki belehajtott a házába. Erre azt válaszolta: ne kérjen bocsánatot.

Nem vette komolyan a betegség jeleit

Hillis a balesetet megelőző időszakban fejfájásokra panaszkodott, de nem sejtette, hogy komoly betegség állhat a háttérben. A beszédkészsége azóta fokozatosan javul, miközben a család számára adománygyűjtést is indítottak.

Felesége, Natasha Hillis szerint a baleset akár az életét is megmenthette.

Azt hiszem, ez a baleset végül megmentette az életét. Persze szörnyű, hogy így történt, de legalább időben felfedezték a daganatot. Ki tudja, mi lett volna, ha otthon történik mindez, és nem jutunk el hozzá időben. Sokkal rosszabbul is végződhetett volna

– fogalmazott a People szerint.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu