A volán mögött lett rosszul a rendőr - tudta nélkül egy alma méretű daganat nőtt az agyában

Döbbenetes fordulatot vett egy közlekedési baleset Tennessee államban. Matthew Hillis rendőr szolgálat közben vezetett, amikor váratlanul rosszul lett, elvesztette uralmát a jármű felett, és egy lakóházba csapódott. A balesetet követő vizsgálatok során az orvosok olyan daganatot fedeztek fel, amelyről a férfi addig semmit sem tudott.

Daganatot találtak a férfi agyában a balesete után

Fotó: metamorworks / shutterstock

A Greenbrieri Rendőrkapitányság korábban közölte, hogy egyik szolgálatban lévő rendőrük május 8-án hajnalban balesetet szenvedett egy egészségügyi vészhelyzet miatt. A férfit kórházba szállították, ahol stabil állapotban kezelték.

Daganatot találtak a rendőr agyában

A következő napon érkezett a váratlan diagnózis: az orvosok megállapították, hogy a rendőr egy rohamot kapott, amelyet egy korábban fel nem ismert agydaganat okozott.

Hillis később felidézte a balesetet megelőző pillanatokat.

Bevettem a második kanyart, amikor hirtelen megfeszült a testem. A látásom teljesen megváltozott, minden különböző színekbe váltott, majd szinte eltűnt. Az egyetlen dolog, amire gondolni tudtam, az volt, hogy meg kell állítanom az autót. Ezután semmire sem emlékszem

– mondta.

A kórházban az orvosok közölték vele, hogy az agydaganat mérete egy almáéval vetekszik.

Azt mondták, akkora volt, mint egy alma, és fogalmam sem volt róla, hogy ott van

– mesélte.

A rendőrt három nappal később megoperálták. A műtét után azonban nehéz időszak következett.

Amikor kijöttem a kórházból, úgy éreztem magam, mint egy zombi. Nem értettem, mit mondanak nekem az emberek. Beszélni sem tudtam. A családom meglátogatott, én pedig csak ültem és néztem őket, miközben hallgattam, amit mondanak, mert egyszerűen nem tudtam felfogni

– emlékezett vissza.

A baleset után a rendőr felkereste azt a nőt is, akinek a házába belecsapódott.

Engem sokkal jobban megviselt, hogy kárt tettem az otthonában, mint az, hogy daganatom van

– mondta.

Elmondása szerint a nő éppen a romokat takarította, amikor odalépett hozzá.

Azt mondtam neki: asszonyom, szeretnék bocsánatot kérni, mert én vagyok az a rendőr, aki belehajtott a házába. Erre azt válaszolta: ne kérjen bocsánatot.

Nem vette komolyan a betegség jeleit

Hillis a balesetet megelőző időszakban fejfájásokra panaszkodott, de nem sejtette, hogy komoly betegség állhat a háttérben. A beszédkészsége azóta fokozatosan javul, miközben a család számára adománygyűjtést is indítottak.