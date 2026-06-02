Első születésnapja előtt küzdött meg az agydaganattal a kis Kolen: "Próbáljuk mindannyian védeni"

Kolen 2024. augusztusában született Rékáék negyedik gyermekeként. A másfél éves kisfiú egy rendkívül ritka betegséggel, az úgynevezett Situs Inverzus Totalis szindrómával él együtt, ami azt jelenti, hogy szervei tükröződve, épp az ellenkező oldalon helyezkednek el. Ennél fogva Kolen szíve is egészen rendhagyó módon, a jobb oldalon dobog. Ám van más is, ami miatt a kicsivel a kezdetektől fogva orvostól orvosig kell járni: 10 hónapos korában kiderült, hogy agydaganata van. Szülei mindent megtesznek a gyógyulásáért, azonban Kolen kezeléseinek anyagi vonzata súlyos terhet ró rájuk. December óta ráadásul a családi gazdaság is döcög. Pedig nagyon fontos lenne, hogy a kisfiúnak elkészüljön otthon egy steril szoba.

Kolen - ahogy a ruháján is áll - valóan egy kis hős, hiszen leküzdötte az agydaganatot. Otthonukban azonban szükség lenne egy steril szoba kialakítására, ahol lábadozhat

Az agydaganatot már eltávolították

A kisfiú még az első születésnapja előtt átesett a műtéten, aminek keretében a rosszindulatú tumort eltávolították. Kemoterápiát és sugárkezelést egyelőre nem alkalmaztak, a tükröződő szervek szindrómája ugyanis még az orvostudomány számára is egy felfedezés alatt álló terület. Nem lehet tudni, hogy hogy reagálna rá a kicsi szervezete. Ahhoz azonban, hogy teljes mértéken felépülhessen, a család otthonában ki kellene alakítani egy steril szobát, ahol a kicsi legyengült immunrendszere megerősödhetne. Rékáék szerették is volna bővíteni otthonukat, azonban a tejtermelő gazdaságuk az utóbbi fél évben nem úgy megy, mint kellene.

Egy családi gazdaságunk van az Alföldön, szarvasmarhák tejét árusítjuk. A tejágazat december óta nagyon nehéz időket él meg. Lehetett is látni a hírekben, ahogy a gazdák öntik ki a tejet a termőföldekre, mert a tejfelvásárló nem fizet normális árat a tejért. Hogy az olcsó ukrán tej áll a hátterében, vagy valami más, azt nem tudjuk pontosan, de az biztos, hogy most nagyon nehéz

— magyarázta lapunknak az édesanya, Réka.

Kolen édesapja, Norbi korábban vízi szárnyasokat tartott, azonban a madárinfluenza elvitte őket. Utána tértek át a szarvasmarhákra. Állatokkal foglalkozni — bár nagyon nemes feladat — sajnos épp annyira bizonytalan is.