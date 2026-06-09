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Jelentéktelen sérülésnek tűnt, 12. születésnapján kapta meg a végzetes rákdiagnózist a kislány

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 19:30
focibetegség
Hiába a betegség, harcol tovább. A csontrákkal küzdő kislányban hihetetlen erő van!

Millie Blair 12. születésnapján olyan hírt kapott, amely örökre megváltoztatta az életét. A kislányról először azt hitték, hogy egy focimeccsen szerzett sérülés miatt sántít, a vizsgálatok azonban csontrákot mutattak ki.

A kislány a csontrák és az amputáció ellenére is erős maradt.
A kislány a csontrák és az amputáció ellenére is erős maradt.
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A csontrákkal küzdő kislány egy igazi példakép

A Northamptonshire-ben élő Millie 2024 augusztusában sérült meg egy mérkőzésen. A család először izomhúzódásra gyanakodott, ezért pihennie kellett és gyógytornára vitték. A fájdalom azonban nem múlt el, így további vizsgálatok következtek. A fordulat 2024. október 2-án, Millie születésnapján érkezett. A család ekkor tudta meg, hogy a kislány osteoszarkómában, vagyis egy agresszív csontrákban szenved. Másnap a birminghami gyermekkórházban megerősítették a diagnózist, és azonnal megkezdődött a kemoterápia.

Millie a kezelések alatt amputált futballistáktól kapott támogatást, köztük Annabel Kikitől, aki szintén csontrák miatt veszítette el egyik lábát. A fiatal sportoló szerint ezek a találkozások rengeteg erőt adtak neki a legnehezebb időszakban. Az orvosok eredetileg abban bíztak, hogy elegendő lesz a daganat eltávolítása, később azonban kiderült, hogy a rák a vártnál nagyobb területen terjedt szét a csontban. A túlélési esélyek javítása érdekében végül Millie bal lábának amputációja mellett döntöttek. 

A műtétet 2025 januárjában hajtották végre. A kislány a nehézségek ellenére gyorsan alkalmazkodott új helyzetéhez. Néhány hónappal később már lovagolt és amputált futballistaként ismét pályára lépett. Millie összesen tíz műtéten esett át és mintegy 130 éjszakát töltött kórházban. 

A kezelések befejezése után rákmentessé nyilvánították. Ma a Cambridge City FC női csapatának tagja, ahol olyan játékosokkal szerepel együtt, akik hasonló megpróbáltatásokon mentek keresztül. A 12 éves lány szerint a futball segített neki visszanyerni az önbizalmát és most arra koncentrál, hogy minél többet fejlődjön a pályán, derül ki a Mirror cikkéből.

 

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