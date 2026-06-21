Egy ötéves kisfiú és az édesanyja egyaránt életveszélyes állapotba került, miután egy kerti tűzrakóhelyen keletkezett tűz pillanatok alatt elszabadult a családi összejövetelen. A tragikus eset még szombat este történt egy baráti összejövetel során a Kerry megyében található Killarney városának egyik lakónegyedében.

Egy pillanat alatt lett rémálom a családi összejövetelből: az életéért küzd egy 5 éves kisfiú és az édesanyja

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Egy pillanat alatt lett rémálom a családi összejövetelből: az életéért küzd egy 5 éves kisfiú és az édesanyja

A családtagok és barátok a Loreto Convent Estate egyik kertjében gyűltek össze a tűz körül, mikor röviddel este 10 óra után a tűz irányíthatatlanná vált, és több ember is megsérült.

Az egyik vizsgált feltételezés szerint a tűz közelében tartózkodók rovarriasztó spray-t használhattak, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy a lángok hirtelen kicsaptak a tűzrakóhelyből. Úgy tudni, hogy az ötéves kisfiú egy napozóágyon ült, amely a legközelebb volt a tűzhöz.

A Horvátországból származó Kristina és kisfia, Tom Zajec jelenleg az intenzív osztályon küzdenek az életükért, miután súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Az eddigi értesülések szerint további négy ember is megsérült.

A család támogatására egy GoFundMe adománygyűjtő oldalt is elindítottak, melyen a szervezők azt írták:

Hosszú, fájdalmas és rendkívül nehéz felépülési időszak áll előttük, miközben a család óriási érzelmi és anyagi terhekkel kénytelen szembenézni. Az orvosi költségek folyamatosan emelkednek, és speciális égési sérüléseket kezelő ellátásra van szükségük. Ezzel a tragédiával nem tudnak egyedül megbirkózni. Minden adomány, legyen bármilyen összegű, egy kis reménysugarat és létfontosságú segítséget jelent egy édesanya és kisfia számára életük legnehezebb időszakában.

A Mirror szerint eddig már több mint 42 000 euró (nagyjából 15 millió forint) gyűlt össze.

A Gardaí (az ír rendőrség) azóta vizsgálatot indított az ügyben, és a helyszínen műszaki szakértői vizsgálatot is végeztek. Jelenleg nem merült fel annak gyanúja, hogy bűncselekmény történt volna.